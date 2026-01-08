Компания напрямую не зависит от поставок чипов DRAM, и может предложить потребителям процессоры для любого сегмента: от передовых чипов Zen 4 или Zen 5, до бюджетных моделей Zen 3.

Старт 2026 года для сборщиков ПК омрачен резким ростом цен на оперативную память и накопители. Аналитики из IDC прогнозируют из-за этого падение поставок компьютеров почти на 10%. Однако в AMD, похоже, не видят повода для паники.

Процессоры Ryzen

«Мы не видим здесь никаких проблем. Людям, которым нужна эта технология, будут покупать», — заявил старший вице-президент компании Рахул Тику на CES 2026.

По его мнению, дефицит и рост цен не окажет значительного влияния на бизнес AMD в этом году. Компания делает ставку на широкий ассортимент процессоров, который позволяет выбрать решение под любой бюджет. Главным приоритетом компании является предложение покупателям выбора. С одной стороны, это более 200 моделей для ИИ-систем с поддержкой новых технологий. С другой — продолжение производства и продаж старых, но всё ещё популярных процессоров для платформы AM4, которые работают с более доступной памятью DDR4. Именно такие чипы сейчас лидируют в рейтингах продаж, а в AMD даже намекнули на возможное возвращение в производство некоторых моделей серии Zen 3.

Однако такая позиция слабо утешает обычного пользователя, особенно того, кто уже обзавелся современным процессором Zen 4 или Zen 5. Платформа AM5 требует исключительно дорогой DDR5, и альтернативы здесь нет.

Сильнее всего от кризиса, вероятно, пострадает Nvidia. Компания, контролирующая около 92% рынка видеокарт, как сообщается, перестала поставлять видеопамять партнёрам. Это может привести к дефициту и очередному витку роста цен на графические ускорители.