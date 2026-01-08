Флагманские процессоры компании могут предложить достойный фреймрейт даже в самых требовательных AAA-проектах

На выставке CES 2026 компания Intel наконец представила процессоры серии Panther Lake. Главной сенсацией стал самый мощный интегрированный графический процессор Arc B390 в истории компании, построенный на новой архитектуре Xe3. Флагманская модель Core Ultra X9 388H, протестированная до анонса, оснащена 12 графическими ядрами. Производитель заявляет, что её возможности сопоставимы с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, что сулит революцию для тонких и легких ноутбуков.

Lenovo IdeaPad Pro 5Тестирование Tom's Hardware подтверждает, что Panther Lake впечатляет не только мощью, но и феноменальной энергоэффективностью. Во время полуторачасовой игровой сессии на ноутбуке Lenovo IdeaPad Pro 5 система практически не нагревалась. Официальные данные по энергопотреблению и температуре станут доступны после старта мировых продаж 27 января, но эффективность нового чипа, по мнению экспертов, оказалась на высоте. Технической основой стал топовый Core Ultra X9 388H с 32 ГБ ОЗУ, а тестирование проводилось на разрешениях 1080p и 1200p с активным масштабированием Intel XeSS.

В игровых тестах Arc B390 уверенно приближается к 60 кадрам в секунду в новейших ААА-проектах. В Baldur's Gate 3 на настройках высокого качества и разрешении 1200p с масштабированием XeSS система показала средние 68,4 FPS. Более требовательный Cyberpunk 2077 на высоких настройках в 1080p выдал стабильные 81,4 FPS. Новинка от id Software, Doom: The Dark Ages, на аналогичных настройках обеспечила 51,1 FPS, но что важнее — игра шла без заметных подтормаживаний.

Гоночный симулятор F1 2025 легко преодолел отметку в 100 FPS, показав 109,5 кадров в секунду. Даже такая тяжелая игра, как Marvel's Spider-Man 2, на высоких настройках выдала достойные 57,4 FPS. Наибольшие трудности у платформы вызвал Monster Hunter: Wilds — на средних настройках и 1200p средний результат составил 35,5 FPS, что указывает на необходимость использования более агрессивного масштабирования или генерации кадров в самых требовательных проектах.

Информация о системе Однако за блестящим железом скрывается главная текущая проблема Panther Lake — неоднородность и незрелость программной экосистемы. Качество реализации фирменной технологии масштабирования XeSS варьируется от игры к игре кардинально. Если в том же Cyberpunk 2077 она работает отлично, то в некоторых проектах изображение может превращаться в мерцающую кашу. Более практичным вариантом генерации кадров на данный момент часто оказывается технология конкурента — FSR 3 от AMD.

Проблемы совместимости также дают о себе знать: инструмент мониторинга Intel PresentMon отказывался собирать данные в Battlefield 6, а в Clair Obscur наблюдалась ошибка со сбросом разрешения. В издании считают, что стабильность кадров тоже пока неидеальна — просадки до 39,7 FPS в Baldur's Gate 3 и рывки в Monster Hunter: Wilds напоминают, что драйверы и оптимизация требуют дальнейшей работы.

Intel сумела перейти на новый уровень в производительности интегрированной графики. Panther Lake — это действительно мощный и эффективный мобильный процессор, который впервые серьёзно бросает вызов дискретным решениям начального уровня. Тем не менее, эксперты считают, что пользователям первых систем с Panther Lake стоит быть готовыми к типичным «болезням роста» новой платформы. Им придётся мириться с неидеальной оптимизацией в некоторых играх, вручную искать оптимальные настройки масштабирования и терпеливо ждать обновлений драйверов.