Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Tom's Hardware протестировали новую интегрированную графику Intel Arc B390
Флагманские процессоры компании могут предложить достойный фреймрейт даже в самых требовательных AAA-проектах

На выставке CES 2026 компания Intel наконец представила процессоры серии Panther Lake. Главной сенсацией стал самый мощный интегрированный графический процессор Arc B390 в истории компании, построенный на новой архитектуре Xe3. Флагманская модель Core Ultra X9 388H, протестированная до анонса, оснащена 12 графическими ядрами. Производитель заявляет, что её возможности сопоставимы с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, что сулит революцию для тонких и легких ноутбуков.

 Lenovo IdeaPad Pro 5Тестирование Tom's Hardware подтверждает, что Panther Lake впечатляет не только мощью, но и феноменальной энергоэффективностью. Во время полуторачасовой игровой сессии на ноутбуке Lenovo IdeaPad Pro 5 система практически не нагревалась. Официальные данные по энергопотреблению и температуре станут доступны после старта мировых продаж 27 января, но эффективность нового чипа, по мнению экспертов, оказалась на высоте. Технической основой стал топовый Core Ultra X9 388H с 32 ГБ ОЗУ, а тестирование проводилось на разрешениях 1080p и 1200p с активным масштабированием Intel XeSS.

В игровых тестах Arc B390 уверенно приближается к 60 кадрам в секунду в новейших ААА-проектах. В Baldur's Gate 3 на настройках высокого качества и разрешении 1200p с масштабированием XeSS система показала средние 68,4 FPS. Более требовательный Cyberpunk 2077 на высоких настройках в 1080p выдал стабильные 81,4 FPS. Новинка от id Software, Doom: The Dark Ages, на аналогичных настройках обеспечила 51,1 FPS, но что важнее — игра шла без заметных подтормаживаний.

Гоночный симулятор F1 2025 легко преодолел отметку в 100 FPS, показав 109,5 кадров в секунду. Даже такая тяжелая игра, как Marvel's Spider-Man 2, на высоких настройках выдала достойные 57,4 FPS. Наибольшие трудности у платформы вызвал Monster Hunter: Wilds — на средних настройках и 1200p средний результат составил 35,5 FPS, что указывает на необходимость использования более агрессивного масштабирования или генерации кадров в самых требовательных проектах.

Информация о системе Однако за блестящим железом скрывается главная текущая проблема Panther Lake — неоднородность и незрелость программной экосистемы. Качество реализации фирменной технологии масштабирования XeSS варьируется от игры к игре кардинально. Если в том же Cyberpunk 2077 она работает отлично, то в некоторых проектах изображение может превращаться в мерцающую кашу. Более практичным вариантом генерации кадров на данный момент часто оказывается технология конкурента — FSR 3 от AMD.

Проблемы совместимости также дают о себе знать: инструмент мониторинга Intel PresentMon отказывался собирать данные в Battlefield 6, а в Clair Obscur наблюдалась ошибка со сбросом разрешения. В издании считают, что стабильность кадров тоже пока неидеальна — просадки до 39,7 FPS в Baldur's Gate 3 и рывки в Monster Hunter: Wilds напоминают, что драйверы и оптимизация требуют дальнейшей работы.

Intel сумела перейти на новый уровень в производительности интегрированной графики. Panther Lake — это действительно мощный и эффективный мобильный процессор, который впервые серьёзно бросает вызов дискретным решениям начального уровня. Тем не менее, эксперты считают, что пользователям первых систем с Panther Lake стоит быть готовыми к типичным «болезням роста» новой платформы. Им придётся мириться с неидеальной оптимизацией в некоторых играх, вручную искать оптимальные настройки масштабирования и терпеливо ждать обновлений драйверов.

#intel #процессоры #ноутбуки #ces 2026 #core ultra x9 388h #arc b390
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
4
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
Американские учёные выявили скрытый сенсорный механизм управления долголетием
2
США покидают 66 международных организаций
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
4
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Обязательная медиация может быть законодательно включена в процедуру расторжения брака в России
3
Технология DLSS 4.5 требует от старых видеокарт RTX 20 и RTX 30 куда больше ресурсов, чем DLSS 4
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
76
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
8
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
6
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
1
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
+

Сейчас обсуждают

Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:18
А ты за базар отвечаешь что боты ?? Тебя тут минусят все,ты конченый утырок.До 110 аж дошло и то явно не боты.ты достал весь сайт.ты больной на голову утырок и мразь.Люди просто уже видя твои посты па...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:16
Не мне про ботов интереснее. Это же не честно когда правда. а куча ботов минусят. модем перейти фором ДНС и посмотрим что бы там на пишешь и сколько про держишся со своим непрановоми.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:15
Причем тут боты.Речь о тебе вообще.Я читал твои опусы прошлых лет.тут их выкладывали.ты обоссывал то амд то интел .То амд то Нвидиа.Причем по 2 раза менялось .не по 3 даже .и все то у защекана Непрана...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:13
Не ври. на этом сайте правят боты амдешники. и ты также этим пользуешься.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:12
Вообще ты тупее даже чем я думал.неважно какая команда.Важно ,как ты себя ведешь.Можно быть сторонником чего то,но вести себя как последняя мразь,причем периодически обоссывая то тот то другой лагерь ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:11
Дело только в производителе. и сам это знаешь был в красной команде но увы корабль тонет пришлось его по кинуть. сначала видео карту сменил на зелененькую потом и процессор синенькой поставить.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:09
Дело не в производителе.дело в том ,как ты других.перобувшись.начинаешь хамить,ты мерзкая тварь.Просто конченый ублюдок.Я такого руками даже бить бы не стал.Только ногами,чтобы не законтачиться
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:08
Если выбрал другого производителя это переобулся. Слышь я сам решаю что мне надо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:07
ты перобувался раз 5 точно тут.Пиздел -постоянно.дело не в платформе вообще.дело в том .что ты КОНЧЕНАЯ МРАЗЬ .Таких уродов я ранее не встречал.Да они и не выходят в люди.Их удел пи еть в инете.на ули...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:04
ты чушпан понятия не имеешь какой у меня ПК.А ,да,я же сказал .ДВК-3М /Тебе до такого не насосать)).Зато настоящий и свой а не спижженый скрин с инета)
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter