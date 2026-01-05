В будущем компания начнёт уделять больше внимания ИИ-сектору, нежели потребительскому рынку

Бум искусственного интеллекта продолжает менять индустрию чипов. После дефицита оперативной памяти настала очередь мобильных процессоров. По данным источников, MediaTek снижает приоритет своего мобильного подразделения, перебрасывая ключевые инженерные ресурсы на разработку чипов для ИИ.

Компания делает ставку на перспективный рынок специализированных ИИ-ускорителей (ASIC). Яркий пример — участие в создании чипа Google TPU v7. MediaTek разработала для него высокоскоростные интерфейсы, и теперь партнёрство будет расширяться. К 2027 году Google планирует выпускать миллионы таких чипов, и MediaTek хочет получить свой «кусок пирога».

Чтобы успеть за спросом, компания переводит лучших инженеров с мобильных проектов на направление ИИ. Их козырь заключается в собственной технологии высокоскоростной передачи данных SerDes, критически важной для дата-центров. MediaTek ожидает, что к 2026 году доходы от ИИ-чипов достигнут 1 млрд долларов.

В плане мобильных процессоров линейка Dimensity пока остаётся конкурентоспособной — новые чипы выйдут по передовому техпроцессу TSMC. Но стратегический фокус смещается и MediaTek всё больше видит себя поставщиком для ИИ-инфраструктуры, а не игроком на переполненном мобильном рынке, где правят Apple и Qualcomm. Это может означать, что в долгосрочной перспективе чипы Dimensity получат меньше внимания и инвестиций.

Хуже всего то, что в итоге это может ударить по конечным потребителям. Из-за меньших поставок чипов от одного из крупнейших игроков стоимость мобильных процессоров на рынке вырастет, а вместе с ней и цена смартфонов.