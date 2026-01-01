Zelikman
Оверклокер Hero сумел разогнать AMD Ryzen 7 9800X3D до рекордных 7335,48 МГц
Новый максимум был достигнут за счёт новейшей материнской платы Colorful iGame X870E Vulcan OC V14.

Энтузиаст из Китая, известный под ником Hero, вновь вписал своё имя в историю оверклокинга, установив новый мировой рекорд максимальной частоты для игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Его результат в 7335.48 МГц возглавил глобальный рейтинг платформы HWBot, сместив предыдущее достижение.

Всего несколько месяцев назад другой знаменитый разгонщик hicookie установил планку в 7313 МГц, используя материнскую плату GIGABYTE X870E AORUS Tachyon ICE. Новый рекорд не только превзошёл её, но и стал лишь третьим подтверждённым случаем в мире, когда 8-ядерный чип с 3D-кэшем преодолел отметку в 7000 МГц.

Для своего достижения Hero использовал новейшую флагманскую плату Colorful iGame X870E Vulcan OC V14, выпущенную всего две недели назад. Её 18+2+2-фазная система питания с элементами DrMOS на 110А оказалась оптимальной основой для экстремального разгона.Результаты Hero

Ключевым фактором достижения рекорда стало экстремальное повышение напряжения ядра до 1,68 В — значения, заметно превышающего те, что использовались для предыдущего рекорда. Такой разгон возможен исключительно при использовании охлаждения жидким азотом, которое позволяет кратковременно снимать тепловые ограничения. 

#amd #процессоры #ryzen #разгон #оверклокеры
Источник: videocardz.com
