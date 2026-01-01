Новый максимум был достигнут за счёт новейшей материнской платы Colorful iGame X870E Vulcan OC V14.

Энтузиаст из Китая, известный под ником Hero, вновь вписал своё имя в историю оверклокинга, установив новый мировой рекорд максимальной частоты для игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Его результат в 7335.48 МГц возглавил глобальный рейтинг платформы HWBot, сместив предыдущее достижение.

Всего несколько месяцев назад другой знаменитый разгонщик hicookie установил планку в 7313 МГц, используя материнскую плату GIGABYTE X870E AORUS Tachyon ICE. Новый рекорд не только превзошёл её, но и стал лишь третьим подтверждённым случаем в мире, когда 8-ядерный чип с 3D-кэшем преодолел отметку в 7000 МГц.

Для своего достижения Hero использовал новейшую флагманскую плату Colorful iGame X870E Vulcan OC V14, выпущенную всего две недели назад. Её 18+2+2-фазная система питания с элементами DrMOS на 110А оказалась оптимальной основой для экстремального разгона. Результаты Hero

Ключевым фактором достижения рекорда стало экстремальное повышение напряжения ядра до 1,68 В — значения, заметно превышающего те, что использовались для предыдущего рекорда. Такой разгон возможен исключительно при использовании охлаждения жидким азотом, которое позволяет кратковременно снимать тепловые ограничения.