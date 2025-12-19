В официальной презентации компании указывается, что графический процессор получил 384-битную шину памяти. Однако, такая конфигурация в принципе невозможна при 16 ГБ видеопамяти.

ASRock представила специальную версию своего топового графического ускорителя — Radeon RX 9070 XT Taichi White 16 GB OC. Новая модель, выполненная в белом цвете, позиционируется как премиальное решение для энтузиастов, собирающих системы в светлой тематике, и предлагает несколько эксклюзивных функций по сравнению со стандартной чёрной версией.

Ключевым визуальным и функциональным отличием стало появление на боковой грани карты многофункционального ЖК-дисплея. Этот экран способен отображать не только стандартную системную информацию, например, температуру графического процессора или текущее разрешение, но и служить для персонализации. Пользователи могут выводить на него часы, дату, прогноз погоды, а также собственные изображения и анимации. Эта опция ранее отсутствовала в линейке Taichi.

Карта сохранила фирменную систему охлаждения Taichi 3X Cooling System с тремя вентиляторами, подсветкой ARGB и массивным радиатором, но теперь всё исполнение — от печатной платы до кожуха — выполнено в белом цвете. Ожидается, что тактовые частоты будут соответствовать чёрной версии Taichi OC, где заявлен разгон до 3100 МГц.

Однако, в презентационном ролике была обнаружена кое-какая нестыковка. В спецификациях на изображении печатной платы указан 384-битный интерфейс памяти при сохранении объёма видеопамяти 16 ГБ. Такая конфигурация на текущем рынке невозможна, так как для неё потребовались бы микросхемы GDDR6 объёмом 1,33 ГБ каждая, которые не производятся. Физическая компоновка платы, на которой чётко видны 8 чипов памяти, подтверждает стандартную для 16 ГБ конфигурацию: 8 чипов по 2 ГБ с 256-битной шиной. Очевидно, в презентации просто ошибка.