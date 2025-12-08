По мнению эксперта, таким образом компания сможет обеспечить конкурентоспособность консоли и избежать проблем с подорожанием памяти

На фоне глобального кризиса поставок и растущих цен на компоненты, Moore's Law is Dead предположил, как Valve может поступить для снижения цены своей консоли. Чтобы успешно запустить набирающую популярность Steam Machine и удержать её цену на конкурентном уровне, компания может рассмотреть выпуск варианта barebones — без оперативной памяти, SSD и контроллера.

По мнению эксперта, такая конфигурация позволит Valve установить ценник в районе 400 долларов при сохранении здоровой маржинальности в 20–30%. Это было бы верным ходом, учитывая нынешнюю ситуацию. Прогнозируется, что нехватка и дороговизна чипов DRAM и NAND продлятся как минимум до конца 2025 года. Предлагая базовую версию, Valve сможет продолжать продажи, даже если запасы собственных компонентов иссякнут. Пользователи смогут установить память и накопитель самостоятельно, возможно, позаимствовав их из старого ноутбука.

Соответственно, MLID предлагает трёхуровневую систему: «голая» версия за 400–450 долларов, модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD за 550 долларов и версия с 16 ГБ оперативной, 2 ТБ встроенной памяти и контроллером за 650 долларов. Это позволит охватить сразу разные ценовые сегменты. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Устройство за 400 долларов, даже требующее докупки компонентов, потенциально предложит производительность выше, чем у Xbox Series S, и станет мощным решением на рынке, оказывая давление даже на цены готовых ПК. Эксперт отмечает, что слухи и утечки по поводу Steam Machine минимальны именно потому, что устройство, вероятно, будет использовать уже известное железо, например, трёхлетние видеокарты, а сама Valve — частная компания с 400 сотрудниками, что значительно усложняет утечки информации по сравнению с гигантами вроде Intel или Nvidia.