По мнению экспертов, обычным потребителям от новых мощностей проще не станет.

За последние полгода геймеры столкнулись с резким повышением цен на оперативную память DDR5. Рынок памяти переживает не просто дефицит, а самый настоящий тектонический сдвиг. И новость о том, что южнокорейский гигант SK Hynix собирается вложить в новые заводы свыше 500 млрд долларов может показаться отличной вестью. Однако, обычным потребителям от неё легче не станет.

Завод SK Hynix

В отчёте Seoul Economic Daily говорится, что SK Hynix решила проинвестировать порядка 540 млрд долларов на строительство новых заводов для производства памяти. Изначально речь шла о 82 миллиардах, но планы раздулись, цены на материалы взлетели, и теперь SK Hynix готова выложить сумму, в пять раз превышающую первоначальный бюджет, за четыре новых завода в кластере Йонгин. Первый из них обещают запустить только к 2027 году. А полную мощность комплекс, если верить самым ранним планам, и вовсе выйдет на рубеже 2050-го.

Строить на четверть века вперёд в индустрии, где технологии устаревают каждые три года — это не стратегия, это рискованная ставка. В любой момент пузырь ИИ может лопнуть, и спрос на память сразу же снизится до адекватных уровней. И здесь ключевой момент, который сводит на нет все надежды на скорое изобилие DDR5 на полках — новые мощности рассчитаны на корпоративный сектор.

Гигантские дата-центры, обучающие модели вроде ChatGPT или Midjourney, жадно поглощают два типа памяти: обычную DRAM для серверов и специализированную высокоскоростную HBM для ускорителей. Спрос здесь настолько велик и прибылен, что производители сознательно перекраивают свои производственные линии. Они сокращают выпуск памяти для обычных потребителей — для ПК, ноутбуков, игровых консолей, чтобы штамповать больше чипов для ИИ. Их экономика рассчитана на совершенно другие объёмы и цены. Потребительский рынок, со своими относительно скромными партиями и вечными войнами за низкую цену, просто не сможет перетянуть на себя внимание производителей.

В ближайшие годы обычным пользователям, скорее всего, придётся привыкнуть к тому, что оперативная память — не товар массового спроса, а премиальный и дефицитный компонент. Остаётся надеяться, что пузырь искусственного интеллекта лопнет как можно скорее, и рынок железа наконец придёт в себя.