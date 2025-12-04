С 7 ноября компания приостановила производство и поставки своей продукции на рынок

Рынок флеш-памяти NAND погружается в острый кризис. Эксперты ожидают усиления дефицита и резкого роста цен на SSD и другую продукцию для конечных пользователей. Внутреннее уведомление компании Transcend демонстрирует неутешительную картину сбоев в цепочках поставок. Стоит напомнить, что компания является одним из крупнейших производителей SSD и других накопителей.

SSD-накопитель Transcend

Согласно информации от инсайдера jukan05, Transcend с октября не получает поставок чипов NAND Flash от своих ключевых партнёров — Samsung и SanDisk. Это уже привело к серьёзным перебоям в производстве и выполнении заказов.

Причина заключается в радикальном перекосе спроса в сторону сектора ИИ и облачных вычислений. Крупнейшие производители чипов, такие как Samsung, отдают приоритет гигантским заказам от операторов ЦОД и гиперскейлеров по типу Amazon AWS, Microsoft Azure. Это создаёт острую нехватку компонентов на открытом рынке для остальных игроков. Transcend констатирует, что общие цены на память взлетели с беспрецедентной скоростью.

«Только за последнюю неделю мы получили котировки, которые выросли на 50–100%. Темпы роста очень быстрые и необычные», — заявляют в компании.

Заявление Transcend

В ответ на этот ценовой хаос и физическое отсутствие чипов, Transcend была вынуждена с 7 ноября приостановить выпуск и поставки новой продукции. Компания официально предупредила партнёров, что последующие отгрузки будут «весьма ограничены». В своём обращении Transcend прогнозирует,что напряжённая ситуация с поставками сохранится в течение следующих 3–5 месяцев. Наиболее серьёзный дефицит ожидается в период с четвёртого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года.

Эти данные перекликаются с недавними сообщениями о том, что SanDisk уже в ноябре подняла контрактные цены на NAND на 50%, что заставило и других производителей модулей, включая Innolux и Apacer, приостановить поставки для пересмотра цен и обязательств. В ближайшие месяцы покупателям, вероятно, стоит ожидать усиления дефицита и значительного роста цен.