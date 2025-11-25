Ситуация на рынке клиентских процессоров приобретает характер стратегического кризиса для Intel. Новые данные от крупного немецкого ритейлера Mindfactory, считающегося индикатором общеевропейских трендов, показывают: за последнюю неделю было продано около 2260 процессоров AMD против лишь 220 чипов Intel. Это означает, что доля AMD составила свыше 91% в количественном выражении.
На рынке игровых процессоров сегодня два «короя» — Ryzen 7 9800X3D и его предшественник 7800X3D. Только эти два процессора вместе разошлись тиражом более 1000 единиц, что превышает общие продажи всего модельного ряда Intel за тот же период. Популярность чипов с 3D-кэшем подтверждает главный тренд: покупатели в первую очередь ориентированы на максимальную игровую производительность.
Даже более доступные процессоры AMD по типу Ryzen 5 9600X и 7600X несмотря на эквивалентную игровую производительность с Intel Core i5-14600K, продаются на порядок лучше. При этом наиболее ярко демонстрирует пропасть между брендами ситуация с бюджетным Ryzen 5 5500. Этот чип прошлых поколений, стоящий около 80 долларов, продолжает стабильно находить покупателей. В это же время конкурирующие предложения Intel остаются невостребованными.
Финансовый разрыв ещё значительнее. Благодаря высокому спросу на топовые модели, средняя цена продажи AMD у Mindfactory превышает 300 евро. У Intel этот показатель составляет лишь 243 евро. В результате, в денежном выражении доля AMD в выручке ритейлера также уверенно превышает 90%.
Сложившаяся ситуация ставит под сомнение ближайшие перспективы Intel. Выбор потребителей очевидно сместился в сторону игровой эффективности, а не синтетической многопоточности. Пока AMD доминирует в этом ключевом сегменте, «синему» лагерю будет сложно вернуть утраченные позиции на самом массовом рынке.
