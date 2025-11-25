По данным Mindfactory, за минувшую неделю было продано свыше 2200 чипов AMD, тогда как моделей Intel удалось реализовать около 220 штук.

Ситуация на рынке клиентских процессоров приобретает характер стратегического кризиса для Intel. Новые данные от крупного немецкого ритейлера Mindfactory, считающегося индикатором общеевропейских трендов, показывают: за последнюю неделю было продано около 2260 процессоров AMD против лишь 220 чипов Intel. Это означает, что доля AMD составила свыше 91% в количественном выражении.

AMD Ryzen 7 7800X3D

На рынке игровых процессоров сегодня два «короя» — Ryzen 7 9800X3D и его предшественник 7800X3D. Только эти два процессора вместе разошлись тиражом более 1000 единиц, что превышает общие продажи всего модельного ряда Intel за тот же период. Популярность чипов с 3D-кэшем подтверждает главный тренд: покупатели в первую очередь ориентированы на максимальную игровую производительность.

Даже более доступные процессоры AMD по типу Ryzen 5 9600X и 7600X несмотря на эквивалентную игровую производительность с Intel Core i5-14600K, продаются на порядок лучше. При этом наиболее ярко демонстрирует пропасть между брендами ситуация с бюджетным Ryzen 5 5500. Этот чип прошлых поколений, стоящий около 80 долларов, продолжает стабильно находить покупателей. В это же время конкурирующие предложения Intel остаются невостребованными.

Финансовый разрыв ещё значительнее. Благодаря высокому спросу на топовые модели, средняя цена продажи AMD у Mindfactory превышает 300 евро. У Intel этот показатель составляет лишь 243 евро. В результате, в денежном выражении доля AMD в выручке ритейлера также уверенно превышает 90%.

Отчёт Mindfactory

Сложившаяся ситуация ставит под сомнение ближайшие перспективы Intel. Выбор потребителей очевидно сместился в сторону игровой эффективности, а не синтетической многопоточности. Пока AMD доминирует в этом ключевом сегменте, «синему» лагерю будет сложно вернуть утраченные позиции на самом массовом рынке.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajvJXgQgCHV