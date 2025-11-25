Это может повлиять на будущий релиз видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 Super

Компания Samsung официально начала массовое производство новых чипов памяти GDDR7 объёмом 3 ГБ — тех самых, которые используются в видеокартах GeForce RTX 50. Это в итоге должно напрямую повлиять на доступность новых моделей на рынке.

Пока в серию пошла версия со скоростью 28 Гбит/с. Этого с лихвой хватит, чтобы нарастить производство видеокарт RTX 50, за исключением решения GeForce RTX 5080, которая использует более быстрые чипы памяти. Но самое интересное скрывается в лабораториях Samsung. Там уже вовсю тестируются пробные партии ещё более быстрых чипов — на 32 и 36 Гбит/с.

Главным плюсом новых чипов Samsung может стать приближение релиза видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 Super. Стоит напомнить, что та же RTX 5070 Super должна получить 18 ГБ вместо скромных 12 ГБ. В современных играх это будет наиболее оптимальное решение на рынке при сохранении цены базовой версии.

Эксперты, впрочем, советуют не радоваться раньше времени: из-за взлетевших цен на рынке памяти слухи упорно связывают выход улучшенной линейки «Super» аж с третьим кварталом 2026 года. Samsung делает своё дело, но финальная стоимость видеокарт будет зависеть от множества дополнительных факторов.