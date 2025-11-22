Разработчики намерены внедрить в игру сразу несколько различных ИИ-технологий, которые позволят геймерам генерировать оружие, транспорт и другие предметы, а также контактировать с NPC.

На глобальной презентации Microsoft Xbox был впервые показан трейлер игрового процесса китайского экшена от третьего лица под названием ZooPunk.

ZooPunk

Разработчиком выступает Titanium Core Studios, известная по игре Shadow Torch. Представители студии описывают проект как совершенно новую игру, которая продолжает мировоззрение своей предыдущей работы. Сюжет рассказывает о группе оставшихся за бортом времени животных, которые клянутся возродить мир.

Все кадры в трейлере, включая геймплей и кат-сцены, были записаны в реальном времени внутри игрового движка. Разработчики подчёркивают, что это версия на этапе производства, и финальное качество продукта будет выше. Игра будет распространяться по модели «купи-и-играй» и выйдет на ПК и консолях.

Технологическая основа проекта уже была представлена ранее. В начале 2025 года на CES компании NVIDIA и Shanghai Titanium Core совместно показали техническую демонстрацию BeastPunk, которая и стала прототипом ZooPunk.

Разработчики впервые реализовали технологию, позволяющую геймерам непосредственно в игре с помощью ИИ создавать уникальное оружие, транспортные средства и их окраску. Также благодаря использованию технологий NVIDIA ACE и Audio2Face, игроки смогут взаимодействовать с персонажами с помощью голосового чата, что сделает диалоги более живыми и естественными.

Главным образом разработчики позиционируют ZooPunk как амбициозный проект, интегрирующий передовые ИИ-технологии прямо в игру. Будет любопытно посмотреть, что в итоге получится, но определённо — это что-то новенькое.