Zelikman
PUBG Studios анонсировала Black Budget — новый шутер с элементами экстракции
Уже в следующем месяце стартует закрытое альфа-тестирование.

Компания PUBG Studios официально представила новую игру — шутер-экшен PUBG: Black Budget. Первой возможностью опробовать проект станет закрытое альфа-тестирование, которое запланировано на декабрь. Регистрация на него уже открыта.

PUBG: Black Budget

Игра позиционируется как «первый опыт FPP» (от первого лица) в рамках вселенной PUBG и представляет собой выход франшизы на популярную арену шутеров с элементами добычи.

Тестирование пройдёт в две волны по выходным: первая волна с пятницы, 13 декабря, в 01:00 по тихоокеанскому времени до воскресенья, 15 декабря. Вторая волна на неделю позже. К участию приглашаются жители Северной Америки, Европы и Азии. Пользователи смогут свободно делиться скриншотами и видеоклипами, проводить стримы и обсуждать игровой процесс.

PUBG: Black BudgetРазработчики сосредоточатся на оценке ранних игровых систем, темпа боя, баланса механик экстракции и развития игрока. Однако, пользователям напоминают, что игра находится на активной стадии разработки, и возможны технические неполадки.

Первоначальная регистрация открыта на странице игры в Steam, а как только начнётся тестирование, ключи можно будет получить через Twitch и Chzzk Drops.

PUBG: Black Budget

PUBG: Black Budget становится очередным крупным проектом, выходящим на поле шутеров с экстракцией, вслед за такими играми, как Arc Raiders. Даже Call of Duty: Black Ops 7 не осталась в стороне от тренда, включив в себя PvE-режим с аналогичной механикой.

#гейминг #видеоигры #шутеры #pubg: black budget
Источник: insider-gaming.com
