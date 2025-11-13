Из-за термического воздействия контактная площадка сокета изменила цвет, а на процессоре можно наблюдать серьёзное вздутие.

Сообщество энтузиастов ПК вновь критикует ASRock в связи с очередным случаем возгорания процессора на материнской плате. Пользователь Reddit под ником Ultracheese3 опубликовал фотографии вышедшего из строя процессора Ryzen 7 7800X3D и серьёзно поврежденного сокета на материнской плате ASRock X870 Riptide.

Сгоревший процессор и сокет

Особенностью этого инцидента стала именно степень повреждений. В отличие от предыдущих случаев, процессор был не просто сожжён — он заметно вздулся, а сокет материнской платы подвергся термическому воздействию такой силы, что значительная часть контактной площадки изменила цвет из-за перегрева. Это свидетельствует о сверхвысоких температурах, достигнутых в момент инцидента.

Процессор

Критически важной деталью стало признание пользователя в использовании устаревшей версии BIOS 3.06, выпущенной ещё в августе 2023 года. Хотя нельзя утверждать, что установка последних обновлений полностью предотвратила бы поломку, текущая версия BIOS 3.50 для X870 Riptide содержит важные исправления. На официальном сайте ASRock указано, что версия 3.40 «повышает стабильность работы процессора», а более ранние обновления включали определённые настройки PBO, которые производитель ранее признавал проблемными.

Проблема сгорающих процессоров на платах ASRock продолжается уже более года, затрагивая как процессоры Ryzen серии 7000, так и новые чипы Ryzen 9000. Сообщество отмечает, что хотя подобные инциденты иногда случаются и на платах других производителей, именно ASRock остаётся рекордсменом по количеству сожжённых процессоров.

Сокет

Многие опытные сборщики систем начали открыто рекомендовать избегать материнских плат ASRock для построения систем на AMD, пока компания не предложит окончательное решение проблемы. Ситуацию усугубляет тот факт, что спустя год с момента первых сообщений о возгораниях, производитель до сих пор не смог полностью решить эту проблему.