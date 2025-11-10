Сайт Конференция
Zelikman
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
«Синего гиганта» же довольствуется 16% от общих продаж.

Очевидно, что процессоры Ryzen с технологией 3D-кэша будут доминировать ещё долгое время, но удивительно видеть, как всего две модели продаются почти в таком же количестве, как и весь ассортимент процессоров Intel. Статистика продаж на Amazon в США за октябрь 2025 года выявила существенный разрыв между двумя гигантами.

Процессоры Intel и AMD

Согласно отчёту, опубликованному аналитиком TechEpiphany, AMD продала через площадку 52 800 процессоров, захватив 83,80% рынка по количеству единиц. Intel при этом с трудом преодолела отметку в 10 200 штук, что составляет лишь 16,20%. Это доминирование сохраняется месяцами, и процессоры Intel уже давно не появляются в первой десятке бестселлеров.

Лидерами продаж стали игровые чипы Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 7800X3D. Каждый из них был продан тиражом около 8000 единиц за месяц. Таким образом, совокупные продажи только этих двух моделей значительно превысили результаты всего современного модельного ряда Intel.

Статистика продаж Amazon

Несмотря на наличие дорогих флагманов, средняя цена продажи AMD составила 272,05 доллара, что ниже, чем у Intel — 308,62 доллара. Эта ситуация объясняется высокими показателями продаж бюджетных моделей AMD, таких как Ryzen 5 5500, который занял третье место с 5000 проданных копий. Его конфигурация 6 ядер и 12 потоков делает его лучшим предложением начального уровня на фоне четырёхъядерных конкурентов от Intel.

Что касается Intel, то её процессоры 14-го поколения Raptor Lake Refresh показывают себя лучше, чем новая серия Core Ultra 200. Основные надежды связаны с Core Ultra 7 265K, но его привлекательность обеспечивается лишь значительными скидками ниже планки в 300 долларов. Геймеры же, судя по цифрам, голосуют рублём за бескомпромиссную игровую производительность чипов X3D, либо за сбалансированные бюджетные решения от AMD.

#amd #intel #процессоры #ryzen #чипы #amazon
Источник: wccftech.com
2
Показать комментарии (2)
