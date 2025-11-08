По сообщениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона из Insider Gaming, студия Rockstar Games завершила работу над основным контентом долгожданной Grand Theft Auto VI. Сейчас проект перешёл на финальную стадию полировки и оптимизации, а его выход ожидается в ноябре 2026 года.
Хендерсон использовал термин «готовый контент» для описания текущего состояния игры. В понимании Rockstar это означает, что большая часть графики отрисована, а ключевые сюжетные миссии записаны и практически завершены. По его словам, в компании уже может существовать внутренняя тестовая версия, пригодная для запуска, однако, она хранится в условиях строгой конфиденциальности.
Эксперт отметил, что, хотя термин «полировка» в игровой индустрии иногда может скрывать серьёзные недоработки, требующие переделки, подход Rockstar принципиально иной. Студия уделяет внимание качеству и стремится устранить подавляющее большинство ошибок до официального релиза. Эта стратегия контрастирует с распространенной в индустрии практикой «выпусти сейчас, исправь позже».
Однако, Хендерсон подчеркнул, что из-за беспрецедентного масштаба открытого мира GTA 6 процесс тестирования и отладки может занять значительно больше времени, чем у обычных проектов. Для обеспечения высокого стандарта качества Rockstar, по оценкам инсайдера, увеличивает ежемесячные расходы на разработку на 10 миллионов долларов.
На фоне сообщений о готовности GTA 6, неудачные примеры других ААА-тайтлов, таких как провальный запуск «Cyberpunk 2077» или проблемы с оптимизацией ПК-версии Borderlands 4, служат предостережением. Rockstar, судя по всему, намерена избежать подобных сценариев.