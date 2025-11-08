По словам инсайдера, у разработчиков уже имеется полностью готовая версия.

По сообщениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона из Insider Gaming, студия Rockstar Games завершила работу над основным контентом долгожданной Grand Theft Auto VI. Сейчас проект перешёл на финальную стадию полировки и оптимизации, а его выход ожидается в ноябре 2026 года.

Grand Theft Auto VI

Хендерсон использовал термин «готовый контент» для описания текущего состояния игры. В понимании Rockstar это означает, что большая часть графики отрисована, а ключевые сюжетные миссии записаны и практически завершены. По его словам, в компании уже может существовать внутренняя тестовая версия, пригодная для запуска, однако, она хранится в условиях строгой конфиденциальности.

Эксперт отметил, что, хотя термин «полировка» в игровой индустрии иногда может скрывать серьёзные недоработки, требующие переделки, подход Rockstar принципиально иной. Студия уделяет внимание качеству и стремится устранить подавляющее большинство ошибок до официального релиза. Эта стратегия контрастирует с распространенной в индустрии практикой «выпусти сейчас, исправь позже».

Однако, Хендерсон подчеркнул, что из-за беспрецедентного масштаба открытого мира GTA 6 процесс тестирования и отладки может занять значительно больше времени, чем у обычных проектов. Для обеспечения высокого стандарта качества Rockstar, по оценкам инсайдера, увеличивает ежемесячные расходы на разработку на 10 миллионов долларов.

На фоне сообщений о готовности GTA 6, неудачные примеры других ААА-тайтлов, таких как провальный запуск «Cyberpunk 2077» или проблемы с оптимизацией ПК-версии Borderlands 4, служат предостережением. Rockstar, судя по всему, намерена избежать подобных сценариев.