Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Канал Tech YES City сравнил производительность GeForce RTX 5050 с ключевыми конкурентами
По мнению эксперта, видеокарта имеет завышенную цену и серьёзно уступает соперникам.

Автор YouTube-канала Tech YES City решил проверить в ряде игровых тестов новую бюджетную видеокарту Nvidia — GeForce RTX 5050 с рекомендованной ценой в 250 долларов. Несмотря на привлекательный ценник, анализ производительности выявил серьёзные недостатки, которые заставляют эксперта усомниться в её целесообразности на фоне конкурентов.

GeForce RTX 5050

Тестирование в играх демонстрирует систематическое отставание RTX 5050 от старшей модели RTX 5060, которая всего на 50 долларов дороже. Причём разрыв оказывается существенно больше разницы в цене: в Marvel Rivals производительность RTX 5060 выше на 30%, в Fortnite преимущество составляет 22-25%, а при запуске Final Fantasy XVI разрыв достигает 33%.

Такая тенденция сохраняется по всем разрешениям — от 1080p до 4K. Парадоксально, но дополнительные 50 долларов за RTX 5060 дают непропорционально большой прирост производительности, что ставит под сомнение ценностное предложение младшей модели. Особое разочарование вызывает энергопотребление RTX 5050. Карта демонстрирует примерно такой же уровень потребления энергии, как и RTX 5060, при значительно более низкой производительности. Это делает её наименее эффективной моделью в текущем поколении RTX 5000. Особенно заметна проблема на фоне исторически хорошей эффективности предыдущих 50-х моделей.

При этом тестирование показало, что ситуацию можно исправить ручной настройкой. Андервольтинг позволяет значительно снизить энергопотребление, а разгон на тестовой модели Colorful i Ultra даёт заметный прирост производительности. Однако здесь всё зависит от конкретного исполнения и системы охлаждения.На фоне RTX 5050 особенно интересно выглядят альтернативы в том же ценовом сегменте. Например, Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти демонстрирует впечатляющий прогресс драйверов. В последних тестах карта показывает стабильную работу и в некоторых сценариях приближается к RTX 5060. AMD Radeon RX 7600 выглядит наименее привлекательно из-за устаревшей архитектуры, высокого энергопотребления и тех же 8 ГБ памяти. На б/у рынке можно рассмотреть Radeon RX 6600 — видеокарта предлагает более выгодное соотношение цены к производительности.

Эксперт считает, что текущая цена RTX 5050 неоправданно завышена. При снижении до 200-220 долларов карта стала бы более конкурентной, но и тогда её ценность оставалась бы спорной. Потенциальным покупателям стоит рассмотреть доплату 50 долларов за RTX 5060, что даст значительно больший прирост производительности. Также актуальна Intel Arc B580 за счёт объёма памяти, а на крайний случай лучше рассмотреть б/у рынок.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5050
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
13
Toyota опубликовала тизер нового поколения пикапа Hilux перед мировой премьерой
+
В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
+
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
+
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
7
NHIndustries выплатит компенсацию Норвегии в размере €375 млн за поставку проблемных вертолётов NH90
+
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
5
Bloomberg: Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow
5
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
Эксперты отметили преимущества новой российской РСЗО «Сарма» перед американской HIMARS
+
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
4
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
2
В Китае спуcтили на воду самый большой в мире кабелеукладчик
+
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
2
Румыния приобрела у Нидерландов 18 подержанных истребителей F-16 за один евро
+

Популярные статьи

Почему репозитории — тупик для операционных систем
81
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
27
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
1
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
2
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
16
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2

Сейчас обсуждают

beltar
22:39
Ну nVidia-то починит.
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
_x86_64s
22:33
что не сделаешь ради карьеры....
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:27
ааа понял этот рукозадый опять VBox поставить не может, прошлый раз с deb репой полгода зависал, после этого родился Bolgen InstallSH, теперь будет мыльная опера с VBox, да у кого то тазобедренная ано...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Роман Ефимочкин
22:24
А кому нужны "твои" игры ?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Дмитрий Патрушев
22:23
Так он специально это делает ради срача
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:23
>>>Можно понять сломанную совместимость между мажорными версиями ядра 5.х и 6.х. Это нормально. Но когда ломают совместимость буквально в каждой второстепенной версии — это уже грубое неуважение к тру...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:19
>>>Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования Вот и я про это, афтор перестань считать свою ноут оборудованием, вот сразу видно кто еще из детсада не вышел, вот я действительно работ...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Александр399
22:14
9020 довольно горячий
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
valderm
22:10
то что долбшлеп уже всем давно известно
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
elektrokat
21:56
А кому нужна твоя форза?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter