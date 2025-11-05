Автор YouTube-канала Tech YES City решил проверить в ряде игровых тестов новую бюджетную видеокарту Nvidia — GeForce RTX 5050 с рекомендованной ценой в 250 долларов. Несмотря на привлекательный ценник, анализ производительности выявил серьёзные недостатки, которые заставляют эксперта усомниться в её целесообразности на фоне конкурентов.
Тестирование в играх демонстрирует систематическое отставание RTX 5050 от старшей модели RTX 5060, которая всего на 50 долларов дороже. Причём разрыв оказывается существенно больше разницы в цене: в Marvel Rivals производительность RTX 5060 выше на 30%, в Fortnite преимущество составляет 22-25%, а при запуске Final Fantasy XVI разрыв достигает 33%.
Такая тенденция сохраняется по всем разрешениям — от 1080p до 4K. Парадоксально, но дополнительные 50 долларов за RTX 5060 дают непропорционально большой прирост производительности, что ставит под сомнение ценностное предложение младшей модели. Особое разочарование вызывает энергопотребление RTX 5050. Карта демонстрирует примерно такой же уровень потребления энергии, как и RTX 5060, при значительно более низкой производительности. Это делает её наименее эффективной моделью в текущем поколении RTX 5000. Особенно заметна проблема на фоне исторически хорошей эффективности предыдущих 50-х моделей.
При этом тестирование показало, что ситуацию можно исправить ручной настройкой. Андервольтинг позволяет значительно снизить энергопотребление, а разгон на тестовой модели Colorful i Ultra даёт заметный прирост производительности. Однако здесь всё зависит от конкретного исполнения и системы охлаждения.На фоне RTX 5050 особенно интересно выглядят альтернативы в том же ценовом сегменте. Например, Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти демонстрирует впечатляющий прогресс драйверов. В последних тестах карта показывает стабильную работу и в некоторых сценариях приближается к RTX 5060. AMD Radeon RX 7600 выглядит наименее привлекательно из-за устаревшей архитектуры, высокого энергопотребления и тех же 8 ГБ памяти. На б/у рынке можно рассмотреть Radeon RX 6600 — видеокарта предлагает более выгодное соотношение цены к производительности.
Эксперт считает, что текущая цена RTX 5050 неоправданно завышена. При снижении до 200-220 долларов карта стала бы более конкурентной, но и тогда её ценность оставалась бы спорной. Потенциальным покупателям стоит рассмотреть доплату 50 долларов за RTX 5060, что даст значительно больший прирост производительности. Также актуальна Intel Arc B580 за счёт объёма памяти, а на крайний случай лучше рассмотреть б/у рынок.