По мнению эксперта, видеокарта имеет завышенную цену и серьёзно уступает соперникам.

Автор YouTube-канала Tech YES City решил проверить в ряде игровых тестов новую бюджетную видеокарту Nvidia — GeForce RTX 5050 с рекомендованной ценой в 250 долларов. Несмотря на привлекательный ценник, анализ производительности выявил серьёзные недостатки, которые заставляют эксперта усомниться в её целесообразности на фоне конкурентов.

GeForce RTX 5050

Тестирование в играх демонстрирует систематическое отставание RTX 5050 от старшей модели RTX 5060, которая всего на 50 долларов дороже. Причём разрыв оказывается существенно больше разницы в цене: в Marvel Rivals производительность RTX 5060 выше на 30%, в Fortnite преимущество составляет 22-25%, а при запуске Final Fantasy XVI разрыв достигает 33%.

Такая тенденция сохраняется по всем разрешениям — от 1080p до 4K. Парадоксально, но дополнительные 50 долларов за RTX 5060 дают непропорционально большой прирост производительности, что ставит под сомнение ценностное предложение младшей модели. Особое разочарование вызывает энергопотребление RTX 5050. Карта демонстрирует примерно такой же уровень потребления энергии, как и RTX 5060, при значительно более низкой производительности. Это делает её наименее эффективной моделью в текущем поколении RTX 5000. Особенно заметна проблема на фоне исторически хорошей эффективности предыдущих 50-х моделей.