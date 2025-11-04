Вновь проблема проявилась на модели Sapphire Nitro+ со скрытым портом дополнительного питания.

Потенциально новая проблема начинает преследовать владельцев современных видеокарт. На этот раз речь идёт о моделях серии Sapphire Nitro+, оснащённых новым 16-контактным разъёмом питания 12V-2×6. За последние два месяца было зафиксировано как минимум три случая, когда на этих видеокартах появлялись видимые следы подгорания контактов. Для графических процессоров Radeon RX 9000 же это уже четвёртый случай.

Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+

Пользователи впервые столкнулись с этой проблемой в августе, а новый случай был зарегистрирован на прошлой неделе. Как правило, первыми признаками неисправности становятся внезапные отключения видеокарты или появление «чёрного экрана». Некоторые владельцы также отмечают характерный запах расплавленного пластика, что является сигналом для срочной проверки системы.

Изображение оплавленного коннектора

На опубликованных изображениях видно, что повреждения затронули именно силовые контакты: верхний ряд на 12V и нижний, отвечающий за заземление. Интересно, что Sapphire в своих картах Nitro+ использует кабель со скрытым подключением, который дополнительно защищён специальной крышкой радиатора. Однако, как показывает практика, эта конструкция эффективнее предотвращает механические повреждения кабеля, чем проблемы с перегревом и подгоранием.

Изображение оплавленного коннектора

Сервисная политика компании в этой ситуации вызывает вопросы. В одном из известных случаев Sapphire согласилась принять видеокарту по гарантии (RMA), но отказалась компенсировать расходы на её доставку, что выглядит довольно странно для премиального бренда.

Пока ситуация не выглядит массовой, особенно на фоне проблем, которые преследовали 600-ваттные монстры вроде RTX 5090. 300-ваттные графические процессоры, подобные тем, что используются в Radeon серии 9070, теоретически менее подвержены таким рискам. Тем не менее, даже несколько зафиксированных случаев за короткий период заставляют задуматься о потенциальной проблеме.