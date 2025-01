По мнению руководителя компании, такая стратегия отвечает новым тенденциям индустрии, где кроссплатформенность является важным аспектом

Генеральный директор Moon Studios считает, что в будущем эксклюзивные игры для консолей перестанут быть актуальными для PlayStation, как это уже произошло с Xbox, из-за изменений в самой индустрии.

В обширном сообщении на платформе X, Томас Малер, глава Moon Studios, обсудил современную стратегию Xbox, отметив, что она оправдана по нескольким причинам. Несколько лет назад студия решила не разрабатывать игру No Rest for the Wicked под эгидой Microsoft, так как это ограничивало бы её выпуск на консолях PlayStation и Nintendo Switch. Это решение могло значительно повлиять на проект, поскольку в Moon Studios полагали, что мультиплеерный режим и возможность кросс-игры являются ключевыми аспектами игрового процесса.

Продолжая разговор об ограничениях, накладываемых эксклюзивностью консолей, генеральный директор Moon Studios приводит один пример. Томас Малер задавался вопросом, насколько абсурдным было бы, если бы определенные DVD-диски могли воспроизводиться исключительно на проигрывателях определенных брендов. По его мнению, такая же ситуация с играми для различных консолей.

При этом стоит отметить, что аудитория консолей не увеличивается, и для стимулирования роста всей отрасли необходимо упростить доступ к контенту. Это достигается снижением барьеров для входа на рынок, что и является частью текущей стратегии Microsoft. По этой причине, как замечает Томас Малер, он был бы удивлён, если бы Sony не решила перенять подход Microsoft и не завершила эпоху эксклюзивных релизов для PlayStation.

В прошлом году Microsoft начала отходить от эксклюзивных игр для Xbox и с тех пор выпустила несколько проектов на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Учитывая слухи о том, что такие игры, как Microsoft Flight Simulator и Halo: The Master Chief Collection, могут также появиться на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2, будет крайне интересно наблюдать, оправдается ли стратегия Microsoft и побудит ли это Sony последовать её примеру.