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Zelikman
Mafia: The Old Country будет похожей на первые две части франшизы
Разработчики отказались от обширного открытого мира, делающего проект копией GTA

 Игра Mafia: The Old Country, ожидаемая в летний период 2025 года, не предложит игрокам захватывающий открытый мир, как в Mafia 3. Скорее всего, новая часть будет ближе по стилю к оригинальной Mafia и популярной у поклонников Mafia 2, имея более линейную структуру открытого мира. Проект откажется от концепции, делающей её схожей с Grand Theft Auto. Подробности о The Old Country были даны в интервью с IGN, где создатели игры, Алекс Кокс и Ник Бейнс, подтвердили выбранный подход.

 В ходе дискуссии Кокс и Бейнс отметили, что The Old Country не будет похожа на Mafia 3. Они охарактеризовали игру как «линейную, повествовательную», представляющую собой «целенаправленный проект», предлагающий «кинематографический опыт» для игроков. Иными словами, игрокам, вероятно, не придётся исследовать старую Сицилию в поисках нескончаемых второстепенных заданий, как это было в Mafia 3. Однако, геймеры всё равно смогут передвигаться по игровому миру, как в первой Mafia и Mafia 2, или даже ездить на лошади.

 «Мы хотим, чтобы игроки проходили и переживали историю в этом прекрасном мире. И если вы идёте по другому пути и хотите заняться исследованием ландшафта, во многих случаях вы сможете это сделать», — отметил Бейнс.

 Учитывая, что «избыточность» Mafia 3 стала одним из самых спорных аспектов, особенно после напряженного сюжета Mafia 2, выглядит так, будто Hangar 13 учитывает пожелания поклонников. В результате можно ожидать новую достойную часть серии Mafia, хотя окончательные выводы нужно будет делать позже.

#гейминг #видеоигры #mafia: the old country
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