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Zelikman
На The Game Awards 2024 представили вторую часть RPG-игры Solasta
Новый проект разработан на движке Unreal Engine 5, а его выход запланирован на 2025 год


 Во время предварительного показа The Game Awards 2024 французская игровая студия Tactical Adventures представила Solasta II, продолжение успешной RPG 2021 года Solasta: Crown of the Magister. Как и первая часть, новая игра опирается на правила Dungeons & Dragons SRD 5.1, но разворачивается в другой вселенной.

События сиквела происходят через несколько десятилетий после приключений в Crown of the Magister и его дополнения Palace of Ice. На этот раз команда новых искателей приключений отправится на континент Неокос, который оказался в руках могущественного злодея по имени Шадвин. 

 Tactical Adventures использует в своём проекте движок Unreal Engine 5, что позволит создать значительно более совершенную графику в Solasta II, по сравнению с первой частью. Это можно увидеть и в первом трейлере игры. Что касается игрового процесса, то в Solasta II пользователи вновь смогут управлять командой из четырех персонажей, которые теперь будут полностью озвучены, а также обладать настраиваемыми навыками и способностями. В раннем доступе будет добавлен кооперативный режим. На протяжении всей сюжетной линии участникам предстоит взаимодействовать с различными фракциями, знакомиться с обитателями Неокоса и, что особенно важно, принимать взвешенные решения. Их выбор определит, как они будут восприниматься окружающими: в любви или презрении.

 Solasta II запланирован к выходу в Steam в следующем году. Бесплатная демоверсия будет доступна в начале 2025 года, предложив поклонникам взгляд на будущие события игры. 

#игры #гейминг #unreal engine 5 #the game awards 2024
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