Также, согласно отчёту Newzoo, проект занял второе место по вовлеченности.

Call of Duty заняла лидирующие позиции по доходам в октябре как на ПК, так и на консолях, согласно данным Newzoo. Росту доходов способствовала не только Black Ops 6, но и Modern Warfare II, Modern Warfare III, а также Call of Duty Warzone. В плане вовлеченности Call of Duty также демонстрирует отличные результаты, причем Black Ops 6 запустился с рекордными показателями в истории серии. Одной из причин успеха стало то, что Black Ops 6 появилась в день релиза на Xbox Game Pass, что дало многим возможность сыграть без значительных затрат.

В то время как Call of Duty лидирует по доходам и занимает второе место по вовлеченности, Fortnite продолжает оставаться самой популярной игрой на всех платформах. Вероятно, в ноябрьском отчете Fortnite останется в таком же положении, так как была выпущена новая глава игры, предоставляющая игрокам множество свежего контента для изучения. Кроме того, недавно были введены изменения в боевых пропусках, позволяющие пользователям приобретать их по единой цене вместо того, чтобы оплачивать каждый отдельно.

Что касается доходов, то две игры от Blizzard Entertainment также вошли в топ-20. World of Warcraft значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 138 место и заняв третье место в категории доходов на ПК, чему способствовало празднование 20-летия франшизы и выход нового контента The War Within. В свою очередь, Diablo IV заметно увеличила свои финансовые показатели благодаря дополнению Vessel of Hatred, которое было выпущено 7 октября.