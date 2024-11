После обновления персонажи 40-го уровня и выше на этих серверах могут активировать данную функцию за 50 золотых.

21 ноября World of Warcraft запустил новый набор игровых миров Classic, начиная с самых первых этапов игры. Однако, в отличие от старта в 2019 году, разработчики внесли в игру ряд улучшений, включая обновления системы отчетов, инструмент LFG и мгновенные письма между персонажами одной учетной записи. Blizzard также подтвердила, что Dual Spec будет добавлен после запуска, но не уточнила, когда это произойдет.

Теперь эта функция внедрена. Игроки могут обратиться к любому из своих классовых тренеров и заплатить 50 золотых, чтобы активировать вторую сборку талантов, после чего они получат возможность переключаться между ними вне боя в большинстве игровых зон. Персонажи смогут получить эту опцию только после достижения 40-го уровня.

Dual Spec — это возможность, позволяющая игрокам переключаться между двумя различными талантами вне боя. Каждый набор талантов располагает своей уникальной панелью горячих клавиш, что даёт возможность игрокам легко изменять стиль игры без необходимости возвращаться к тренеру класса для полной переработки и перенастройки горячих клавиш. Эта функция была впервые представлена в Wrath of the Lich King, и хотя Dual Spec появилась в World of Warcraft Classic Season of Discovery, на ретро-серверах она ранее не появлялась.

Игроки должны помнить, что переход на другую специализацию талантов обнуляет ярость, энергию и ману, что делает бой сразу после переключения крайне рискованным для большинства классов.