После утечки данных в декабре 2023 года многие фанаты начали надеется на появление DLC, которое бы завершило сюжетную линию игры

Insomniac официально заявила о своем намерении не выпускать никаких дополнительных сюжетных DLC для Marvel's Spider-Man 2. Это известие огорчило многих поклонников, которые ожидали новых сюжетных дополнений. В неясности остается, как Insomniac сможет завершить истории в Spider-Man 2, возможно, это произойдет в следующей части игры.

После выхода Spider-Man 2 на PS5 в октябре 2023 года игроки сразу стали интересоваться сюжетными дополнениями. Дополнение к первой игре The City That Never Sleeps появилось уже через месяц, а о дополнениях для Spider-Man 2 не было информации до неожиданной утечки в декабре 2023 года. В ней упоминались как минимум три запланированных сюжетных дополнения, которые исследовали бы незавершенные линии оригинальной игры. Однако, планы Insomniac противоречат этим ожиданиям.

В недавнем блоге PlayStation, где был анонсирован порт Spider-Man 2 для ПК, Insomniac сообщила, что «не предполагает выпускать дополнительный сюжетный контент» для игры. Многие, как и следовало ожидать, испытали разочарование, а некоторые даже отметили, что продолжительность основной кампании не соответствует цене в 70 долларов, особенно без каких-либо дополнительных сюжетных материалов после релиза.

Наибольшую озабоченность выказывают поклонники, пытаясь понять, почему Insomniac решила отказаться от трех сюжетных DLC, информация о которых просочилась в сеть после кибератаки в декабре прошлого года. Возможно, планы устарели, или же утечка данных вынудила студию изменить свою стратегию. Дополнительно, существует серьезная проблема с незавершенными сюжетными линиями основной игры, так как ее крупные побочные квесты намекали на появление таких злодеев, как Carnage и Chameleon.