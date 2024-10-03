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Zelikman
Avatar может получить первую AAA-игру в жанре экшен-RPG
Сообщается, что над проектом будут работать Paramount Game Studios и Saber Interactive

  Сообщается, что Paramount Game Studios совместно с Saber Interactive работают над первой ААА-игрой во вселенной Avatar. Эта новая экшен-RPG будет разворачиваться в мире Avatar Legends и создается в партнерстве с Avatar Studios. Последняя основана оригинальными шоураннерами Майклом ДиМартино и Брайаном Кониецко в 2021 году с целью расширения вселенной Avatar.

  Информации о проекте пока немного, так как игра находится на ранних стадиях разработки. Тем не менее, Paramount и Saber отмечают, что это будет крупнейшая видеоигра в истории франшизы, что кажется правдоподобным, учитывая качество предыдущих игр. Проект выйдет на ПК и консоли, однако дата релиза пока не объявлена.

  «Вас ждет погружение в яркий мир, овладение всеми четырьмя стихиями, участие в динамичных боях вместе с товарищами, а также испытания и решения, которые сопутствуют роли хранителя равновесия в мире», — заявили разработчики.

  Сведения о сеттинге игры пока также отсутствуют, но первые детали подтверждают, что игрокам придётся играть за совершенно нового персонажа, который ранее еще не встречался в серии. События будут разворачиваться за тысячи лет до начала приключений Аанга. Также анонс подтверждает, что Аватар будет обладать всеми четырьмя стихиями и сможет иметь союзников для совместных сражений.

  Хотя серия Avatar кажется идеальной для превращения в видеоигру, проект Avatar: The Last Airbender на протяжении многих лет не имел значительного успеха. Практически каждая игра по Avatar, выпущенная с момента старта франшизы, была низкокачественной и не отличалась особым старанием. Единственной адекватной  попыткой воссоздать вселенную Avatar, является игра Platinum's Legend of Korra 2014 года.

#игры #гейминг #saber interactive #avatar #paramount game studios
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