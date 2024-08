Данное устройство отличается встроенным дозатором ароматов, размещенным в центре крышки

Компания Asus в сотрудничестве с известным модным и парфюмерным брендом Anna Sui представила ноутбук Adol Book 14. Этот 14-дюймовый девайс отличается своим легким и тонким корпусом, а также мощным процессором AMD Ryzen 9 8945H, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителем. Особенностью этого ноутбука является уникальный дозатор ароматов, расположенный в центре крышки, который принимает специальные ароматические картриджи.

реклама

Ноутбук предлагается с тремя вариантами ароматов: Be a New Her, Basil and Mandarin и Rose of Man's Land. Покупатель может легко менять ароматы, когда они иссякнут, чтобы устройство всегда приятно пахло. Однако, следует отметить, что эти картриджи не являются синтезаторами ароматов, как в концепциях smell-o-vision, и вы сможете использовать только ароматы, разработанные Анной Суи для этого ноутбука.

Процессор 8945H имеет восемь ядер и 16 потоков, достигая 39 максимальных значений, и графический процессор Radeon 780M.

На ноутбуке с 14-дюймовым дисплеем установлена OLED-панель, способная обеспечить разрешение 2880 x 1800 и частоту обновления 240 Гц. Он полностью поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и демонстрирует средний показатель Delta E менее одного, что гарантирует выдающуюся точность отображения цветов. У Adol Book 14 есть несколько специфичных для устройства функций, основанных на искусственном интеллекте, однако, он не поддерживает возможности Copilot +, так как его производительность не достигает требований, установленных Microsoft.

В дополнение к фиолетовому оформлению, Adol Book 14 комплектуется стильными аксессуарами, включая фиолетовую сумку для ноутбука, беспроводную мышь того же цвета, ряд наклеек для персонализации и парфюм Wishing Elf объемом 50 мл от Anna Sui. Начальная стоимость устройства составляет 6999 юаней, что примерно $1000. В США аналогичные ноутбуки, такие как Asus Zenbook 14 OLED, стоят столько же, но имеют менее впечатляющие характеристики. Пока Adol Book 14 доступен только в Китае.