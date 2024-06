Договор также может включать пункт, по отмене 20% комиссий для самого распространённого приложения в Китае

Компания Huawei Technologies Co. идет к заключению соглашения, которое позволит приложению WeChat компании Tencent Holdings Ltd. без дальнейших распределений дохода работать на их мобильной платформе Harmony. Это соглашение направлено на защиту лидерства над Apple Inc. в Китае.

Согласно источникам, сделка была достигнута после длительных переговоров между двумя технологическими компаниями из Шэньчжэня. Это соглашение, вероятно, сделает WeChat исключением на платформе Harmony, где Huawei может начать брать комиссию за контент и услуги в их приложениях. Huawei рассматривает введение комиссии около 20% для разработчиков игр на их платформе.

Tencent, в свою очередь, будет поддерживать и обновлять приложение WeChat, которым пользуются миллионы китайцев ежедневно. Это сделает WeChat еще более популярным и позволит расширить продажи мини-программ на их платформе. В данный момент пользователи могут использовать WeChat на устройствах Huawei, но между компаниями нет официального соглашения о регулярных обновлениях приложения. Переговоры продолжаются, и результат остается неопределенным.

Сделка особенно важна для Huawei, так как они переходят на новую версию Harmony, и без соглашения с Tencent им не гарантирован доступ к WeChat. Переговоры Huawei с другими компаниями также направлены на монетизацию их платформы смартфонов, которая превзошла iOS от Apple по доле рынка в Китае.