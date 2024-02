В индустрии искусственного интеллекта данный адаптер стал жизненно необходим для дальнейшего развития

Согласно исследованиям западных аналитиков, компания NVIDIA Corporation, выпустившая в 2023 году графический процессор H100, добилась значительного влияния, изменив отношение к компьютерным компонентам в предприятиях и отраслях. Этот процессор значительно повысил стоимость NVIDIA, оценив ее на более чем $1 триллион, и в одиночку превратив компанию в главного лидера искусственного интеллекта. Он продемонстрировал инвесторам, что инновации в сфере генеративного искусственного интеллекта приносят реальную прибыль, по крайней мере, для NVIDIA и ее ключевых партнеров. Спрос на H100 настолько высок, что некоторым клиентам приходится ждать получения этого компонента до шести месяцев.

H100, названный в честь пионера компьютерных наук Грейс Хоппер, является мощным графическим процессором. Он представляет собой улучшенную версию чипа, обычно используемого в компьютерах для создания максимально реалистичных визуальных эффектов в играх. Однако, он был оптимизирован для обработки огромных объемов данных и высокоскоростных вычислений, что делает его идеальным для задач обучения искусственного интеллекта.

Генеративные платформы искусственного интеллекта учатся выполнять такие задачи, как перевод текста, обобщение отчетов и синтез изображений, обучаясь на огромных объемах уже существующей информации. Чем больше данных им предоставляется, тем лучше они становятся в распознавании человеческой речи и написании текстовых материалов. Они работают на основе проб и ошибок, предпринимая миллиарды попыток достичь совершенства и потребляя огромные вычислительные мощности. NVIDIA утверждает, что H100 в четыре раза быстрее своего предшественника, чипа A100, при обучении так называемых моделей большого языка (LLM) и на 30 раз быстрее в отклике на запросы пользователя. Для компаний, желающих обучить LLM выполнять новые задачи, это преимущество в производительности может иметь решающее значение.

Компания NVIDIA, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния, является мировым лидером в производстве графических чипов - компонентов компьютеров, отвечающих за создание изображений, которые мы видим на экране. Самые мощные из этих чипов состоят из сотен вычислительных ядер, которые выполняют несколько потоковых операций одновременно, моделируя сложную физику, такую как тени и отражения. В начале 2000-х годов инженеры NVIDIA обнаружили, что они могут адаптировать графические ускорители для других приложений. Свыше десяти лет назад исследователи ИИ поняли, что они могут наконец применить свою работу на практике с помощью подобных чипов.

NVIDIA контролирует примерно 80% рынка ускорителей в центрах обработки данных искусственного интеллекта, используемых такими гигантами, как Amazon.com AWS Inc., Alphabet Inc. Google Cloud и Azure Microsoft Corp. Внутренние усилия этих компаний по созданию собственных чипов и конкурирующих продуктов от производителей микросхем, таких как Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp., пока не оказали значительного влияния на рынок ускорителей искусственного интеллекта.

NVIDIA оперативно обновляет свои предложения, не забывая и о программном обеспечении для поддержки оборудования, на шаг впереди конкурентов. Компания также разработала различные кластерные системы, которые помогают клиентам из предприятий приобретать H100 оптом и оперативно внедрять их. Выручка подразделения центров обработки данных NVIDIA увеличилась на 81%, достигнув $22 миллиардов в последнем квартале 2023 года.

Позже в этом году H100 уступит место своему преемнику, H200, прежде чем NVIDIA внесет более существенные изменения в дизайн и выпустит модель B100 в будущем. Генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, выступал в роли технологического представителя и стремился убедить правительства и частные предприятия приобрести их товар как можно скорее, иначе те, кто использует искусственный интеллект, рискуют оставаться позади. NVIDIA также осознает, что после выбора ее технологии для проектов с генеративным искусственным интеллектом будет намного проще продавать обновления.