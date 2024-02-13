Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Microsoft заверили, что не собираются сворачивать выпуск консолей Xbox
Преданные фанаты боятся, что компания решила свернуть проект Xbox на фоне слухов о переходе многих игр на другие консоли

реклама

  Во вторник на общем собрании Microsoft руководитель Xbox Фил Спенсер заверил сотрудников, что компания планирует продолжать производство консолей. О подробностях будущего Xbox компания раскроет в выпуске официального подкаста в четверг.

реклама

  Компания стремится подавить бурю спекуляций, вызванную слухами о том, что некоторые оригинальные игры для Xbox выйдут на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Многие преданные фанаты, считающие эту новость предательством, и утверждают, что консоль не может существовать без эксклюзивных игр. Однако, Microsoft рассматривает возможность отхода от традиционной модели, которая доминировала на рынке консолей десятилетиями. 

  В январских сообщениях говорилось, что Hi-Fi Rush от Tango Gameworks и Sea of Thieves от Rare могут быть выпущены на консолях, отличных от Xbox. Более поздние слухи показали, что за ними могут последовать и более значимые эксклюзивы, такие как Starfield от Bethesda или предстоящий Indiana Jones and the Great Circle от Machine Games.

  Источники недавно сообщили The Verge, что Hi-Fi Rush и Pentiment скоро станут мультиплатформенными, а позднее в этом году за ними последует Sea of Thieves. Эти три игры могут стать хорошим выбором для запуска мультиплатформенной стратегии по нескольким причинам. Все они вышли более года назад, а Sea of Thieves — в 2018 году.

  Более того, Hi-Fi Rush и Pentiment, обе получившие признание критиков, никогда не рассматривались как игры для массовых продаж и, скорее всего, смогут успешно работать на Switch. Тем временем Microsoft якобы рассматривает возможность выпуска мультиплатформенных релизов для более крупных флагманов, таких как Starfield и Indiana Jones.

#microsoft #игры #xbox #гейминг #консоли #компания
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
13
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
8
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
8
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
6
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Новый рекорд на Steam установлен - 100 тысяч в Helldivers 2
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
1
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
FiiO возвращает к жизни кассетные плееры с новинкой CP13 для любителей аналогового звука
5
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
ИИ-стартап KoBold Metals обнаружил масштабные запасы меди в Замбии
1
Приложение Gemini на Android уже можно установить в европейских и азиатских странах
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
322
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
131
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
10
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
11
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
9
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
21

Сейчас обсуждают

Китя.
18:15
Посмотрим когда непобедимая Авдеевка падет. поржу над пяточками что они будут хрюкать :-))
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
VRoman
18:14
Я думаю покупателям не предоставят выбора. Либо покупаешь комп с ИИ либо ничего не покупаешь. ИИ будут пихать во все чипы, не зависимо от желания покупателя.
Эксперты ожидают 4-кратного роста поставок компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта
Михаил Иванович
18:13
Если это так, то почему мобилизованных домой не отпускают?
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
Zachem
18:10
Если ты только сам свин, и дома не убираешься совсем.
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Just Femboy
18:10
От душнил в комментариях блевать захотелось. Сначала родителей найдите, прежде чем высирать что-то подобное (другими словами не выбирайте такое, если до тупоголовых не дошло)
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
Zachem
18:09
У MSI ещё видяхи белые есть 4060 за 30к, с 2мя вертушками.
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
VRoman
18:09
Ну всё, теперь заживём. Если раньше эти видюхи были как GTX 1050, то теперь у вас будет производительность 1050 в SLI связке!!
Графические процессоры Moore Threads S80 и S70 получили 100% прирост производительности
Zachem
18:05
Что опять эпопея с подключением видях Хуанга ? Да сколько можно? Устроил блин дичь.
Blackbird Interactive откладывает Homeworld 3 на 13 мая
Zachem
18:03
Никто не нанёс России столько ущерба , сколько сама ворасть России 😏 Ну серьёзно , хранить 300 000 000 000 у врага, это нужно быть сверх умом, а ну или это такая многоходовочка, которую никто не по...
Европейский союз утвердил решение о конфискации доходов с замороженных активов России
palkovvodec
18:03
группировка увеличена в несколько раз с начала СВО, так что повоевать там точно есть кому, как и выполнить все поставленные задачи
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем