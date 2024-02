Преданные фанаты боятся, что компания решила свернуть проект Xbox на фоне слухов о переходе многих игр на другие консоли

Во вторник на общем собрании Microsoft руководитель Xbox Фил Спенсер заверил сотрудников, что компания планирует продолжать производство консолей. О подробностях будущего Xbox компания раскроет в выпуске официального подкаста в четверг.

Компания стремится подавить бурю спекуляций, вызванную слухами о том, что некоторые оригинальные игры для Xbox выйдут на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Многие преданные фанаты, считающие эту новость предательством, и утверждают, что консоль не может существовать без эксклюзивных игр. Однако, Microsoft рассматривает возможность отхода от традиционной модели, которая доминировала на рынке консолей десятилетиями.

В январских сообщениях говорилось, что Hi-Fi Rush от Tango Gameworks и Sea of Thieves от Rare могут быть выпущены на консолях, отличных от Xbox. Более поздние слухи показали, что за ними могут последовать и более значимые эксклюзивы, такие как Starfield от Bethesda или предстоящий Indiana Jones and the Great Circle от Machine Games.

Источники недавно сообщили The Verge, что Hi-Fi Rush и Pentiment скоро станут мультиплатформенными, а позднее в этом году за ними последует Sea of Thieves. Эти три игры могут стать хорошим выбором для запуска мультиплатформенной стратегии по нескольким причинам. Все они вышли более года назад, а Sea of Thieves — в 2018 году.

Более того, Hi-Fi Rush и Pentiment, обе получившие признание критиков, никогда не рассматривались как игры для массовых продаж и, скорее всего, смогут успешно работать на Switch. Тем временем Microsoft якобы рассматривает возможность выпуска мультиплатформенных релизов для более крупных флагманов, таких как Starfield и Indiana Jones.