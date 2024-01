Основную долю увольнений составят работники игровой студии Activision Blizzard

Компания Microsoft объявила о планах сокращения 1900 сотрудников из своего игрового подразделения. Основную долю увольнений составят работники игровой студии Activision Blizzard, которая была недавно приобретена, однако, отделы Xbox и ZeniMax также будут сокращены. Перед сокращениями в игровом подразделении Microsoft трудилось 22 000 человек, поэтому увольнения затронут около 8% от общего числа сотрудников.

The Verge получил информацию от генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, подтверждающую решение о сокращениях. Спенсер отметил, что этот шаг является частью кампании в рамках оптимизации структуры и расходов. Он заверил, что все уволенные сотрудники получат соответствующую компенсацию в соответствии с местными законодательными нормами. Пока неизвестно, какое количество сотрудников пострадало, большинство из них находятся либо в штаб-квартире в Редмонде, либо в Лондоне, где у Activision Blizzard большое количество работников. Activision Blizzard является известным разработчиком таких популярных игровых франшиз, как Call of Duty и World of Warcraft.

Технологические компании уже несколько лет подряд сокращают десятки тысяч сотрудников, и похоже, что 2024 год не станет исключением. Ранее мы уже обсуждали новые тенденции, связанные с внедрением искусственного интеллекта в различных компаниях. На протяжении первых недель текущего года Google сократила около 1000 рабочих мест, Discord сократила 17% своего персонала, Unity уволила приблизительно 25% сотрудников, а Twitch сократила штат на 33%. Amazon, материнская компания Twitch, также уволила сотни сотрудников из студий Prime Video и MGM Studios.

Microsoft сама значительно сократила свой штат за последний год, осуществив увольнения 10 000 сотрудников в первом квартале 2023 года. Всего в компании работало более 220 000 человек, так что увольнения затронули около 5% персонала.