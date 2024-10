Ремастер может стать отправной точкой для возращения Shadows of the Damned в виде потенциального сиквела.

Сегодня вышел ремастер боевика Shadows of the Damned от легендарных геймдизайнеров Синдзи Миками и Гоити Суда. Создатель серий Resident Evil и The Evil Within - Синдзи Миками - выступал в качестве творческого продюсера, а создатель Killer7 и No More Heroes - Гоити Суда - занимал должность исполнительного продюсера. Также стоит отметить, что композитором игры является Акира Ямаока, известный по серии Silent Hill.

Ремастер создан и выпущен студией GRASSHOPPER MANUFACTURE INC, которая ответственна за оригинал. Разработчики подтянули графику, добавили 4 новых костюма для главного героя и режим "новая игра +".

Релиз оригинальной игры состоялся на консолях седьмого поколения в 2011 году. Тогда игра подучила умеренно положительные отзывы от критиков. На сайте агрегаторе Metacritic у игры 77/100 баллов на Playstation 3 и 76/100 на XBOX360.

В центре сюжета Shadows of the Damned: Hella Remastered охотник на демонов Гарсия Хотспур - он отправляется в ад для того, чтобы вызволить свою подругу Паолу из лап могущественного демона Флеминга. Компанию протагонисту составит демон Джонсон, который способен превращаться в различное оружие, фонарь и мотоцикл.

Shadows of the Damned: Hella Remastered доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Steam-версия проекта доступна для покупки в РФ. Игра не содержит русскую локализацию, однако в сети есть русификатор для консольных версий, возможно его адаптируют для ПК.