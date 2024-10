Также вышел мод позволяющий пройти игру от первого лица, и несколько модов возвращающих персонажей из оригинала.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоялся совсем недавно, а в сети уже появилось огромное количество модификаций посвященных различным аспектам игры от оптимизации до замены протагониста.

Ultra Plus Fixes and Visual Improvements - как следует из названия - это целый набор технических исправлений и графических улучшений. Мод улучшает качество технологий масштабирования DLSS, FSR3, TSR и XeSS. Также улучшены отражения с трассировкой лучей, оптимизирована технология Lumen, добавлена функция движка Unreal Engine 5 по увеличению четкости текстур, подкорректирован файл конфигураций и исправлены незначительные баги. Повышено качество bloom (свечения), lens flare (Блики объектива) и отражений на воде без трассировки лучей.

Optimized and FSR 3 Frame Generation and Better frametimes - эта модификация привносит изменения в технологию FSR3 от AMD. ЕЕ автор подкорректировал файл конфигураций движка, таким образом он добился улучшенной оптимизации при использовании данной технологии апскейлинга. Игроки, которые протестировали мод, сообщают о значительной прибавке fps. В зависимости от конфигурации ПК прирост производительности может составить от 25 до 90 кадров в секунду.

No-Intro (Skip Startup - Splash Videos) - стандартный мод ускоряющий запуск игры автоматически пропуская начальные экраны интро с логотипами разработчиков.

Less Shiny Hair - мод делает волосы Джеймса не такими блестящими. Этот фикс включен в набор Ultra Plus Fixes and Visual Improvements.

Hair Sheen Removal - No More Oil - мод аналогичный указанному выше, разница лишь в том, что он убирает блеск волос полностью. Однако устанавливать этот мод я не рекомендую, поскольку он полностью убирает из игры зеркальные блики на некоторых материалах, таких как плитка, зеркала и других отражающих свет поверхностях.





First Person Mod - позволяет погрузиться в мистическую атмосферу Сайлент Хилла при помощи камеры от первого лица. Любопытный мод, который может подойти для повторного прохождения игры. Однако мод еще "сыроват", боевая система при использовании этой камеры требует доработок. Я бы предпочел видеть официальный режим "от первого лица", кто знает, может Bloober Team добавят его позже в одном из обновлений, как это сделали в свое время Tango Gameworks с The Evil Within 2.

Simple FreeCam and Console Enabler - еще один мод связанный с камерой. Он позволяет абсолютно свободно управлять камерой летая по карте. Модификацию можно использовать как фото-режим, таким образом она может пригодиться игрокам, которым нравится делать красивые скриншоты.

Для фанатов оригинального Silent Hill 2 есть несколько модов, которые привносят в ремейк классические атрибуты.

Classic Health Indicator - заменяет красный эффект крови по краям экрана, который появляется при ранении главного героя, на иконку-индикатор креста из оригинальной игры.

Classic Angela - мод заменяет модель лица Анжелы Ороско из ремейка на оригинальную.

Стандартная модель лица



Модель лица Анжелы из оригинала

Play as 2001 James Sunderland - эта модификация возвращает главного героя из оригинала. В отличие от вышеуказанного мода, модель персонажа заменяется полностью.

В финале небольшой бонус - мод OG Menu Sounds . Заменяет звуковые эффекты в меню, на звуки из оригинальной игры 2001 года.