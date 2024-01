Игра будет переведена на русский язык.

Тодд Говард рассказал о том, что студия работает над игрой про Индиану Джонса еще в начале 2021 года, но официальных подробностей о проекте не было до сих пор.

В рамках презентации Xbox Developer_Direct 2024, компания Bethesda представила приключенческий шутер от первого лица Indiana Jones and the Great Circle. Проект разрабатывает Machine Games. Студия была основана в 2009 году ключевыми сотрудниками Starbreeze Studios, авторами известных проектов The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, The Chronicles of Riddick: Assault on Dark и The Darkness.

Студия Machine Games прославилась за счет успешного перезапуска серии Wolfenstein. Проекты Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood и Wolfenstein II: The New Colossus - являются редкими (в современной ААА игровой индустрии) представителями жанра коридорных синглплеерных шутеров от первого лица.

Судя по трейлеру игра разрабатывается на модифицированном движке id Tech, на шестой версии этого движка создавался Wolfenstein II. Точная дата релиза неизвестна, однако игра должна выйти в этом году.

Также появилась страница Indiana Jones and the Great Circle в Steam, в игре будет текстовая русская локализация.