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Фильм I Am Legend (Я - легенда) по одноименной книге Ричарда Мэтисона (Richard Matheson) получит сиквел. Стало известно, что актер Уилл Смит (Will Smith) снова исполнит роль Роберта Невилла, главного героя оригинального фильма. Сценаристом сиквела выступил Акива Голдсман (Akiva Goldsman), являющийся известным продюсером, а также автором сценария таких фильмов как: A Time to Kill (Время убивать), A Beautiful Mind (Игры разума), I, Robot (Я, робот), Cinderella Man (Нокдаун), The Da Vinci Code (Код Да Винчи) и I Am Legend (Я - легенда).
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Из информации портала Deadline, стало известно о выступлении Уилла Смита на кинофестивале Red Sea. Актер заявил, что сценарий уже готов и работа над фильмом идет полным ходом.
Альтернативная концовка из DVD-издания фильма принята за канон, поскольку согласно ей главный герой Роберт Невилл остается жив. В театральной версии фильма главный герой погибал жертвуя собой.
Ранее Акива Голдсман говорил, что события сиквела развернутся спустя несколько десятилетий после событий оригинального фильма, а сценарий будет ближе к книжному первоисточнику.
В режиссерское кресло вернется Фрэнсис Лоуренс, который также является режиссером грядущей экранизации Bioshock.