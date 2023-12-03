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Yuri_Grant
Опубликован первый трейлер сериала Fallout
Также опубликованы постеры с изображением персонажей.

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Компания Amazon представила первый трейлер Fallout, а также поделилась постерами на которых изображены персонажи сериала.

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Трейлер демонстрирует суровую постапокалиптичную пустошь под композицию - I Don't Want To See Tomorrow в исполнении легендарного американского джазового певца Nat King Cole (Натаниэль Адамс Коулз), выпущенную в 1964 году. В трейлере показано воинствующее Братство Стали, беспорядки в убежище, несколько экшн моментов, включая перестрелку в стиле вестернов, и воспоминание одного из персонажей о ядерном армагеддоне. В ролике представлены некоторые дикие обитатели Пустоши, например радтараканы и яо-гай. 


Актер Уолтон Гоггинс (Walton Goggins) исполнивший роль Гуля, охарактеризовал своего персонажа как циничного человека с мрачным чувством юмора. Гуль - охотник за головами странствующий по Пустоши более 200 лет, он видел худшую сторону человеческой натуры, его долгая  жизнь в суровых условиях постапокалипсиса сделала его безразличным и безэмоциональным, но он не всегда был таким, ведь этот человек жил еще в старом, довоенном мире.

За адаптацию и сценарий отвечают Грэм Вагнер (Graham Wagner) известный по сериалу The Office (Офис) и Silicon Valley (Силиконовая долина), а также Женева Робертсон-Дуорет (Geneva Robertson-Dworet) известная по фильму Tomb Raider 2018 года.

Постеры представленные Amazon.


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Премьера сериала состоится 12 апреля 2014 года.

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