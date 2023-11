Третья часть "Дэдпула" является первой частью серии, вошедшей в MCU.

Забастовки сценаристов и актеров голливуда закончились. Студии начинают возобновлять работу над приостановленными проектами. Deadpool 3 (Дэдпул 3) не исключение. Компания Walt Disney Studios Motion Pictures занимающаяся дистрибуцией художественных фильмов, назвала новую дату выхода фильма на большие экраны - 26 июля 2024 года.

реклама

Летом текущего года, в результате объединения Гильдии актеров США (SAG-AFTRA - Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) и Гильдии сценаристов США (WGA - Writers Guild of America) для совместной забастовки, работа над фильмом была приостановлена. Сообщалось, что на этот момент было завершено около половины съемочного процесса. В ближайшее время съемки фильма под руководством режиссера Шона Леви возобновятся.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

"Дэдпул 3" - станет первым фильмом франшизы, который является частью Кинематографи́ческой вселенной Marvel (MCU - Marvel Cinematic Universe). Сюжет фильма может повлиять на события всей MCU и грядущей Avengers: Secret Wars (Мстители: Секретные войны).