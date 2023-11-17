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Забастовки сценаристов и актеров голливуда закончились. Студии начинают возобновлять работу над приостановленными проектами. Deadpool 3 (Дэдпул 3) не исключение. Компания Walt Disney Studios Motion Pictures занимающаяся дистрибуцией художественных фильмов, назвала новую дату выхода фильма на большие экраны - 26 июля 2024 года.
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Летом текущего года, в результате объединения Гильдии актеров США (SAG-AFTRA - Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) и Гильдии сценаристов США (WGA - Writers Guild of America) для совместной забастовки, работа над фильмом была приостановлена. Сообщалось, что на этот момент было завершено около половины съемочного процесса. В ближайшее время съемки фильма под руководством режиссера Шона Леви возобновятся.
"Дэдпул 3" - станет первым фильмом франшизы, который является частью Кинематографи́ческой вселенной Marvel (MCU - Marvel Cinematic Universe). Сюжет фильма может повлиять на события всей MCU и грядущей Avengers: Secret Wars (Мстители: Секретные войны).