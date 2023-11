Релиз Flashback: The Quest for Identity состоялся в 1992 году на Sega Mega Drive.

16 ноября состоялся релиз Flashback 2. Игра является сиквелом легендарного платформера от французской компании Delphine Software. Проект разработан студиями Microids Lyon и Microids Paris при участии автора и разработчика оригинальной Flashback Поля Кюссе.

реклама

Оригинальный Flashback, известный также под названием Flashback: The Quest for Identity (название в США) вышел в 1992 году на Sega Mega Drive/Genesis. Поль Кюссе являлся автором сценария, гейм дизайнером и ведущим программистом этого проекта. Flashback имел огромный успех, в финансовом плане и в плане оценок от игроков и критиков, а также попал в Книгу Рекордов Гиннеса как самая продаваемая французская игра. При создании проекта автор явно вдохновлялся блокбастерами с Арнольдом Шварценегером, в игре присутствует множество сюжетных и геймплейных моментов напоминающих фильмы Total Recall (Вспомнить все), The Running Man (Бегущий человек), The Terminator (Терминатор) и Predator (Хищник).

В первой части Flashback главный герой Конрад Б. Харт, сотрудник Галактического бюро расследований (ГБР), раскрывает заговор маскирующихся под людей пришельцев - Морфов. Его похищают и стирают ему память, однако Харту удаётся бежать.

Во Flashback 2 Конраду предстоит остановить попытку Морфов поработить все цивилизации Солнечной системы. Ему в этом помогут новые союзники, в числе которых A.I.S.H.A. – легендарное оружие под управлением ИИ, а также старый друг Иэн.

Одной из особенностей игры является мир будущего (XXII век) в стиле киберпанк, разнообразные локации которые включают Нью-Токио, Нью-Вашингтон, инопланетные джунгли и не только. Проект выполнен в 3D, это касается не только графики, но и геймплея.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу