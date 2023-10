69 миллиардов долларов стоило Microsoft слияние с ActiBlizz.

Корпорация Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard на сумму 69 миллиардов долларов. Слияние с компанией Activision Blizzard предоставляет Microsoft контроль над такими крупными франшизами как: Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo и Overwatch.

Процесс слияния занял 20 месяцев, основными регулирующими органами в области конкуренции препятствующими заключению сделки являлись CMA (Competition and Markets Authority (Великобритания)) и FTC (Federal Trade Commission (США)). Компания Microsoft одержала победу в суде над Федеральной Торговой Комиссией (FTC), поскольку последней не удалось доказать, что сделка повредит конкуренции на видеоигровом рынке или приведёт к тому, что игры серии Call of Duty и другим крупным франшизам принадлежащим Activision Blizzard перестанут выходить на консолях Sony PlayStation. Еще в июле Sony подписала cоглашение с Microsoft предполагающее выход игр серии Call of Duty на консолях PlayStation в течение 10 лет. После победы в суде Microsoft провели реструктуризацию сделки, таким образом добившись расположения и одобрения со стороны Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

За все время существования, корпорация Microsoft не совершала таких крупных приобретений. Для сравнения, слияние с LinkedIn в 2016 году, обошлось Microsoft в 26 миллиардов долларов, а приобретение Bethesda в 2021 году, стоило 7,5 миллиардов долларов.

Если учесть все дочерние студии по разработке и издательству видеоигр которыми на данный момент владеет Microsoft, можно сделать вывод, что компания попадает в тройку самых крупных игровых корпораций, возглавляемую китайским гигантом Tencent.