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THQ перенесли релиз перезапуска Alone in the Dark на 16 января 2024 года
Издатель THQ Nordic принял решение перенести игру из-за огромного количества релизов осени.

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Издатель THQ Nordic объявил, что перезагрузка "Alone in the Dark" откладывается до 16 января 2024 года. Выход игры был запланирован на 25 октября 2023 года, но компания приняла решение перенести проект из-за напряженного графика релизов осени этого года.

“Это решение было принято, чтобы избежать конкуренции с Alan Wake 2 и Marvel's Spider-man 2. Мы стремимся оставаться настолько "одинокими в темноте", насколько это возможно”, - заявили в THQ Nordic.

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Издатель продолжил: “Чтобы почтить это событие, выход леденящей душу хоррор-игры был перенесен на 16 января 2024 года. На самом деле у этого решения двойная цель: оно не только позволит нам тщательно отполировать игру, но и даст возможность полностью погрузиться в замечательные октябрьские релизы”.

Alone in the Dark присоединяется к ряду игр 2023 года, даты выхода которых были перенесены, чтобы избежать громких релизов этого года. Remedy отложила выход Alan Wake 2 на 10 дней до 27 октября, чтобы избежать запуска на той же неделе, что и Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac, Super Mario Wonder от Nintendo и Sonic Superstars от Sega. Лариан перенес дату выхода Baldur's Gate 3 на ПК, чтобы избежать конфликтов с долгожданным проектом от Bethesda Starfield. Дата выхода Assassin's Creed Mirage была перенесена на неделю вперед с 12 на 7 октября. До того, как THQ Nordic объявила о своем решении, Alone in the Dark и Alan Wake 2 должны были выйти с разницей в два дня.

Студия Pieces Interactive приступила к разработке перезапуска Alone in the Dark в 2019 году. Команда была вдохновлена успехом ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Сценарий к игре был написан Микаэлем Хедбергом, который ранее работал в Frictional Games над SOMA и Amnesia: The Dark Descent. В игре будет представлен оригинальный сюжет, в который войдут персонажи из первых трёх игр Alone in the Dark. Роль детектива Эдварда Карнаби исполняет актер Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Гран туризмо", "Великий уравнитель"). Художник Гай Дэвис был нанят для создания дизайна монстров, представленных в игре.

Alone in the Dark выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. IGN поделились мнением по поводу перезапуска Alone in the Dark: "В целом, команда разработчиков и их видение проекта, кажутся подходящими для создания захватывающего переосмысления этой классической хоррор-игры. Мы с нетерпением ждем возможности узнать больше об Alone in the Dark по мере приближения релиза”.

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