Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло рассказал о том, как студия пришла к решению создать молчаливого главного героя.

Самая большая разница между Starfield и Fallout 4 заключается в том, что на этот раз студия Bethesda решила использовать молчаливого главного героя. Но так было не всегда.

В недавнем интервью Polygon ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло рассказал о решении сделать молчаливого главного героя в предстоящем научно-фантастическом проекте от Bethesda. На вопрос, пошла ли студия в этом направлении из-за негативной реакции фанатов на Fallout 4, Пальяруло сказал, что это был решающий фактор. Поклонники помнят, что озвученный главный герой Fallout 4 вызвал критику из-за уменьшенного количества вариантов диалога, несмотря на более чем 13 000 строк вариантов за всю игру. Это не говоря о том, что в игре была возможность выбора пола протагониста, соответственно озвучка была выполнена в двух вариантах. Мужской голос главному герою подарил актер Брайан Т. Делани, известный по озвучиванию Пугала в "Batman Unlimited". А озвучка протагониста женского пола была выполнена профессиональной актрисой Кортни Тейлор, известной по роли Джек из Mass Effect 2 и 3, а так же роли Ады Вонг из игр серии Resident Evil.

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Тем не менее, был момент, когда Bethesda захотела озвучить главного героя Starfield и даже записала несколько строк диалога.

"Мы наняли актера, у нас появился голос, мы послушали его и подумали: "Знаете что, этот парень слишком специфичен", - вспоминал Пальяруло.

Похоже, дизайнеры Starfield хотели обеспечить игрокам максимальную свободу самовыражения. Bethesda, очевидно, взвешивала возможность привлечения нескольких актеров озвучивания, для того чтобы игрок мог подобрать максимально аутентичный голос для созданного персонажа. Однако, в конечном счете разработчики поняли, что это не сработает.

"Мы поняли, что единственный способ позволить игроку быть тем, кем он хочет быть, - это сделать главного героя негласным", - сказал Пальяруло.

Пальяруло продолжил размышлять о роли озвучки главных героев в AAA играх.

"В индустрии было время, когда каждый главный герой должен быть обязательно озвучен. Это была такая фишка ААА игр. И мы начали анализировать: "Знаете что, может быть, это нам подходит, может быть, фанатам игра действительно понравится еще больше..." Я имею в виду, что мы экспериментировали с различными вариантами. У нас была идея, а что если в Fallout 4 и других RPG игрокам не нравится читать такое большое количество текста, игрок видит кратко сформулированные реплики, а затем он, довольно быстро реагирует на них, буквально один клик и готово", - сказал Пальяруло.

"Но проблема в том, что вы сначала читаете текст, и после выбора нужного варианта, вам приходится ждать, пока ваш персонаж скажет то же самое. Так что это тоже не идеально. В итоге мы пришли к мысли: "А что, если мы просто оставим текст?", и это было по-настоящему освобождающее чувство. Я имею в виду, что у нас есть более 200 000 строк устного диалога в Starfield без озвученных реплик главного героя. Именно отсутствие озвучки протагониста позволило нам создать такой большой и разнообразный мир".

Похоже пошла мода на молчаливых протагонистов, в ролевых играх благодаря популярности полностью настраиваемых персонажей. Baldur's Gate 3 - один из последних релизов, в котором разработчики решили оставить, гибко настраиваемого, героя без озвучки. Однако, некоторые крупные RPG проекты с озвученными героями были весьма успешны, например космоопера от Bioware - Mass Effect или средневековое фентези от Piranha Bytes - Gothic, ремейк которой с нетерпением ждут фанаты серии.

Скоро станет ясно, правильный подход выбрали разработчики из Bethesda или нет. Starfield выходит на Xbox Series X | S и ПК 1 сентября.