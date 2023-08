Игра является повествовательным боевиком от третьего лица, события развернутся в 1-4 сезонах сериала, но при этом игроки влиять на сюжет

GameMill Entertainment представила проект The Walking Dead: Destinies. События игры основаны на первых четырех сезонах сериала AMC, но сюжет будет нелинейным, поскольку игра предоставляет игрокам ряд возможностей для выбора, например, выбрать, кто возглавит группу выживших, стоит ли враждовать с Губернатором или нет, и многое другое. Разработчики пообещали, что вариативность позволит направить сюжет в совершенно другое русло.

Игра начнется с событий первого сезона сериала. Рик Граймс просыпается в больнице в окружении. Как и в сериале, игрокам нужно заводить друзей и сражаться со злодеями, прослеживая историю и локации из телесериала. Игроки посетят такие места, как Атланта, ферма Грин и тюрьма.

Игра позволяет игрокам уничтожать зомби с помощью разнообразного оружия, включая биты, катаны, револьверы, дробовики и арбалеты. Есть дюжина персонажей из телесериала, которые появятся в игре, включая Рика, Шейна, Дэрила, Мерла, Мишонн, Кэрол и Гленна.

Проект разработан компанией Flux Games, релиз The Walking Dead: Destinies запланирован на осень этого года на всех актуальных платформах: PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch . Сейчас доступны предварительные заказы.

Этим летом состоялся выход одного из спин-оффов сериала под названием The Walking Dead: Dead City - действие сериала разворачивается в постапокалиптичном Нью-Йорке, а главными героями стали Ниган и Мэгги. Премьера следующего телешоу The Walking Dead: Daryl Dixon - состоится 15 сентября, Норман Ридус вернется в главной роли. Другое шоу, The Walking Dead: The Ones Who Live, дебютирует в 2024 году, главным героем будет Рик Граймс, в исполнении Эндрю Линкольна.