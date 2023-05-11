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GTA VI станет самой дорогой игрой в истории
В целом, это было понятно еще давно.
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GTA VI - игра, которая создает много шуму еще до официального анонса. Что тут скажешь, если новости о проекте начали появляться еще в момент релиза GTA V. Вот, мы дошли до 2023 года. Десять лет прошло с момента релиза пятой части, уже, пора выпускать шестую. Это скоро произойдет, ведь уже популярные инсайдеры с таким мнением согласны, да и разработчики намекают на скорый показ проекта. Что уж говорить, если в прошлом году имел место крупный слив геймплея (он был не очень, но и игра еще далековата от релиза, ведь по словам Тома Хендерсона он запланирован на 2025 год). Ясно, что GTA VI станет огромной игрой, настоящим AAA-проектом, который не будет уступать в механиках пятой части, а скорее значительно ее перегонит. Все это требует денег. И, по словам популярного инсайдера Тома Хендерсона проект станет самым дорогим в истории игровой индустрии, бюджет перевалит отметку за 2 миллиарда, а сейчас создатели уже вложили в игру более миллиарда. Если говорить про рекламную кампанию — то, сумма увеличится минимум в два раза.

Напомню, что тот же популярный Cyberpunk 2077 обошелся создателям в 330 миллионов долларов. Популярная, но старая Modern Warfare 2 2009 года стоила 500 миллионов долларов. Новые, стоят примерно столько же, хотя в будущем, разработчики ожидают ценник в размере миллиарда за любой AAA-проект. Вероятно, минимальный бюджет в размере 1 миллиарда для входа на AAA-вечеринку будет принят после релиза новых консолей. А сейчас, так, дешево, чтобы стать популярным разработчиком нужно тратить около 500 миллионов только на разработку. А на рекламу еще миллиарды.

Grand Theft Auto V, вышедшая в 2013 году, стоила Rockstar всего 250 миллионов долларов. Раньше, эта сумма казалась огромной, такой, которую мало кто побьет. Но, в сравнении с шестой частью это пыль. Учитывая, что всего за три дня проект отбил затраты в четыре раза заработав миллиард, Rockstar с уверенностью может тратить такие суммы на создание легенды.

Как Rockstar будет окупать свои затраты? Думаю, вы понимаете, что после крутой рекламной кампании последует этап заработка денег. Вероятнее всего, они пойдут по тому же пути, что и с GTA V. То есть, выпустят Online версию, добавят туда донат и начнут обновлять игру десяток лет. А я напоминаю, что Rockstar получает от одной только Online версии около миллиарда в год, или 2 миллиона в день. Студия вполне может себе позволить потратить миллиард на разработку. Правда, ценник на будущую игру станет еще выше чем на GTA V. И, издания "делюкс" тоже будут иметь место. А донат, станет еще агрессивнее, чем был в онлайне до сегодняшнего дня.

Кстати, GTA VI это также самая долгожданная игра в истории. Ее ждут еще с 2013 года, а каждый блогер желает получить подписчиков говоря, что игра скоро-скоро выйдет (не раньше 2025).

Если говорить про другие части франшизы, то удорожание в несколько раз даже не удивляет. Так, первая Grand Theft Auto 1997 года стоила разработчикам всего пару миллионов долларов. Вторая часть увеличила сумму в два раза. Третья и Vice City обошлись в 5 миллионов. Легендарная GTA: San Andreas обошлась в 10 миллионов. Сильный скачок случился после того, как создатели перешли на новый движок, значительно обновили механики и графику с физикой. Как следствие четвертая часть обошлась в 100 миллионов. Ну и GTA V - 250 миллионов долларов. Следуя такой логике, шестая часть должна также значительно обновить физику и графику, ибо она обошлась создателям в 4 раза больше, чем пятая часть.

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Если следовать такой логике, то будущая GTA VII обойдется Rockstar в целые миллиарда три. А релиз такой игры займет примерно 15 лет разработки. Разумеется, это не активная работа над тайтлом, а постепенное изучение потребностей игроков и одновременное обновление шестой части. Но не воспринимайте это как реальность, ибо это просто циферки.

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#gta vi #том хендерсон
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