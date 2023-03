Разработчиками выступают бывшие создатели Sims

The Sims уже давно не единственный симулятор жизни на рынке. Он даже начинает уступать своим конкурентам. Например, тот же Paralives довольно популярен в сети. А теперь к этой "вечеринке" присоединяется компания Paradox Interactive с новой игрой Life By You. И, что интересно, данный симулятор жизни разрабатывается бывшим создателем The Sims. А это законно? Это не начало конца Sims?





Род Хамбл возглавляет Paradox Tectonic, студия, которая была создана еще в 2019 году, и она расположена в Калифорнии. Хамбл пришел сюда из EA и Linden Lab - а это, создатели Second Life. Думаю, этот человек точно знает, как правильно разрабатывать игру такого типа, и какие ошибки нужно избегать. Род был генеральным директором студии с 2011 по 2014 год.

Новая игра Life by You была представлена на презентации Paradox, мы получили лишь короткий тизер во время 30-минутной презентации. Быстро напомню, что на той презентации нам показали Cities: Skylines 2 - продолжение легендарной игры с отличной графикой. После просмотра у меня не было слов, очень хороший прогресс, вот кстати сам трейлер новой Cities:





Life by You действительно очень похожа на The Sims. Хотя, все симуляторы жизни в какой-то степени похожи, и тут просто идет конкуренция по функционалу. Кто предложит больше модификаций и функций — тот и лидер рынка симуляторов. В тизере мы увидели парк, и как кто-то занимается йогой. Стилистика игры очень сильно похожа на Cities Skylines 2015 года. Также и с музыкой — прямо вернули меня в Cities. В целом графика неплохая, если отбросить проблемы данной стилистики, то эффекты прямо-таки на хорошем уровне. Имеется редактор зданий, и он похож на тот, который используется в Sims: такие же настройки стен и этажей. Только кнопки расположились сбоку. Надеюсь, эти разработчики смогут сделать нормальный искусственный интеллект, а не который делает то, что ему хочется и мешает играть.

Также в тизере показали пляж. Я надеюсь, что это будет полностью открытый мир, а не переход с загрузками по локациям как в Sims 4. Полная презентация будет проходить 20 марта. Ее проведет сам главный разработчик Род Хамбл. Вероятно, там нам покажут актуальный геймплей, и ответят на множество новых вопросов, связанных с игрой.

Тем временем сами создатели The Sims не спешат с релизом пятой части. 16 марта выходит очередное платное дополнение к четвертой части "Растем вместе", которое переработает систему детей в игре, а также значительно расширит возможности в семье. И еще, это поменяет отношения между жителями городка в игре. Только, от них ждут пятой части, а не очередного дополнения...