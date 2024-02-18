Если у вас есть опыт работы в STEM и вы стремитесь к экстриму, эта работа для вас.

НАСА опубликовало призыв к добровольцам принять участие во второй годичной миссии по моделированию Марса - аналоге исследования состояния здоровья и производительности экипажа (CHAPEA 2). Планируется, что миссия начнется весной 2025 года, в ней примут участие четыре отобранных члена экипажа, проживающих в среде обитания площадью 1700 квадратных футов, напечатанной на 3D-принтере, расположенной в Хьюстоне. Заявки принимаются на веб-сайте CHAPEA до 2 апреля. Хотя НАСА публично не разглашает размер компенсации для участников, это платная возможность.



Среда обитания Mars Dune Alpha в космическом центре имени Джонсона НАСА призвана воспроизвести проблемы и условия, с которыми будущие исследователи могут столкнуться на Красной планете, где ресурсов будет мало, а окружающая среда суровая. В настоящее время в хабитате проживает съемочная группа в рамках первоначальной миссии CHAPEA, продолжительность которой составляет более половины ее 378 дней. Во время своего пребывания в должности добровольцы будут заниматься обслуживанием хабитата и сельскохозяйственной деятельностью, среди других порученных задач. Кроме того, среда обитания включает в себя песочницу площадью 1200 квадратных футов для имитации выхода в открытый космос.

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Чтобы пройти квалификацию, кандидаты должны быть гражданами США в возрасте от 30 до 55 лет, хорошо владеть английским языком, иметь степень магистра в области STEM, иметь не менее двух лет профессионального опыта и либо минимум тысячу часов пилотирования самолета, либо два года продвижения к докторской степени программы STEM.