Как сообщает The Hollywood Reporter, работа над полнометражным фильмом о The Sims уже ведется, и продюсером выступит компания LuckyChap, принадлежащая популярной актрисе Марго Робби. LuckyChap продюсировала фильм "Барби", а также "Солтберн". Режиссер первого сезона "Локи" Кейт Херрон будет отвечать за режиссуру адаптации The Sims. Она также написала сценарий для этой адаптации в сотрудничестве с Бриони Редман.

Electronic Arts (EA), которой принадлежит бренд The Sims, также будет участвовать в разработке фильма. Стоит отметить, что попытка перенести самый популярный симулятор человеческой жизни была предпринята в 2007 году, и за производство взялась компания 20th Century Fox. Над проектом работал Брайан Линч. Однако фильм так и не был реализован.

Проект был заморожен на долгие годы, а в 2017 году, после того как 20th Century Fox была выкуплена компанией Disney, отправился в мусорную корзину. Пока неизвестно, о чем именно будет фильм и кто сыграет в нем главную роль. Дата выхода также остается загадкой.

Серия видеоигр EA, посвященных симуляторам жизни, дебютировала в 2000 году и за это время выпустила четыре основных выпуска, а также различные спин-оффы и многочисленные дополнения.

По данным EA, выручка игры The Sims 4 за пять лет составила более 1 млрд долларов. В октябре 2022 года игра перешла на модель free-to-play, что позволило ей охватить "более 70 млн игроков".