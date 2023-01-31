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Forza Motorsport обойдет стороной Xbox One
Давно пора отказываться от старого поколения, и это хороший знак.
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Компания Turn10 сделала заявление в котором опровергла недавние утечки. Они гласили, что будущая Forza Motorsport выйдет на консоли старого поколения Xbox One, однако нет, такого не будет. Только некстген, только мощность, только Series X.

В недавнем посте говорится:

Forza Motorsport была создана с нуля, мы использовали всю мощь переработанного движка для проработки физики и графической составляющей. Мы будем заставлять работать Xbox Series X/S на полную мощность, чтобы предложить лучшую картинку из возможной. Forza Motorsport будет самой проработанной игрой, которая когда-либо выходила в серии. Несмотря на отсутствие версии игры для Xbox One, игроки смогут насладиться графикой через Xbox Cloud Gaming (Beta), который входит в библиотеку приложений подписки Xbox Game Pass Ultimate.

Данное заявление опровергает прошлую утечку, которая гласила, что проект выйдет на Xbox One и Xbox Series. Тогда на реддите выложили изображение, которое якобы показывало предрелизную версию Forza Motorsport, а запущена она была на Xbox One. Изображения были проверены и подтверждены модераторами сабреддита GamingLeaksAndRumours. По мнению модераторов, те изображения были легитимными и относились к Forza Motorsport и Xbox One.

Важно отметить: данные изображения были впервые сделаны еще в июле 2021 года. Вероятно, вначале пути разработчики действительно хотели сделать оптимизированный проект и выпустить его на наибольшем количестве платформ. Скорее всего, компания отказалась от Xbox One в прошлом году и сфокусировалась на улучшении технической части для Xbox Series. Что вполне сходится с тем, что нам показали создатели на недавнем мероприятии Xbox Developer Direct.

Я не думаю, что Xbox One сможет обработать новую физическую модель повреждений и царапин, новую физику автомобилей и шин, динамическую погоду и время суток, трассировку лучей в реальном времени и гонки на 20+ человек на одной детализированной трассе, где находится тысяча фанатов с уникальными анимациями и 3D-моделями хорошей проработки. Как бы того не хотелось нам и пользователям старых консолей, переходить на новое поколение все равно придется. Оборудованию свойственно устаревать, не может одна консоль жить вечность и показывать отличную графику на протяжении десятилетий. Отказ от Xbox One, позволяет сфокусироваться на разработке действительно новых и прорывных функций, а также позволяет забыть про ограничения в графике. Как говорится, твори что захочешь, как захочешь, и где захочешь.

Отмечу, что проект был перенесен. На презентации нам сказали, что игра выйдет в "2023" году. В свою очередь издание Insider Gaming и Джефф Грабб сказали, что проект был перенесен до второй половины года, а то и еще дальше. Об этом могут сообщить в скором времени, ведь чем дольше оттягивать заявление, тем только хуже. Сообщество положительно отреагировало на "туманный перенос", позволив взять столько времени на разработку, сколько потребуется.

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А на Xbox One можно будет поиграть через облако. Если у вас имеется подписка Game Pass Ultimate это вообще не проблема. Хотя, все таки придется провести отличный интернет с высокой скоростью, иначе будут тормоза, плохое разрешение, да и мультиплеер с пингом удовольствие не принесет.

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#microsoft #xbox #forza motorsport #turn 10 studios #turn 10
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