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В преддверии выхода 7-го сезона "Into the Storm" создатели захотели поделиться информацией о различных улучшениях и изменениях, которые запланированы на следующий сезон в The Crew 2. В целом сезон нацелен в первую очередь на исправление ошибок, улучшении оптимизации и стабильности серверов, но новый контент конечно же появится, вот краткий список всех изменений:
- Улучшение производительности;
- Переработка иконок на глобальной карте;
- Улучшение поведения автомобиля на дороге;
- Доработка физики автомобилей;
- Исправление ошибок связанных с контентом шестого сезона;
- Улучшение производительности:
Лечащий сезон в первую очередь исправляет проблему с производительностью, в первом эпизоде шестого сезона разработчики выпустили апдейт с различными визуальными улучшениями, включая режим производительности, который позволяет владельцам консоли Xbox Series X и PlayStation 5 наслаждаться игрой с более высокой частотой кадров без лагов и ошибок. После выхода обновления разработчики быстро поняли, что специальный режим серьезно ухудшает графическую составляющую проекта на некстген консоли PlayStation 5.
С выходом седьмого сезона владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X смогут запустить гоночную игру в режиме 60 FPS с разрешением до 1440p, что значительно улучшает визуал при активации Performance Mode.
Создатели не забыли и про владельцев более слабой консоли Xbox Series S, с выходом обновления игру можно будет запустить в режиме 60 кадров в секунду и разрешением вплоть до 1080p. Разумеется оно динамическое, так что постоянно удерживать Full HD не получится, однако это все равно лучше, чем играть с 30 кадрами.
- Обновление глобальной карты:
За пять лет гоночная игра получила много обновлений с контентом, количество гонок, различных событий и режимов настолько большое, что глобальная карта стала местом, куда заходить вовсе не хочется из-за перегруженности значками. Новичкам вообще было ничего не понятно, и большое количество игроков уходило из проекта не разобравшись, это именно та ситуация, когда количество контента наоборот вредит, а не помогает игре.
Для того чтобы решить проблему с перегруженностью глобальной карты студия посвятила десятки часов переработке карты. Сами иконки событий были обновлены на новые, более качественные, новые события получили приставку "новое" до их запуска, а все важные иконки будут анимированны.
- Улучшенное поведение автомобилей на дороге:
Некоторые игроки сталкивались с проблемой, когда автомобиль скользил по асфальту. В итоге это серьезно понижает производительность автомобиля, и вы можете проиграть важную гонку, онлайн-гонку...
Разработчики пересмотрели физику игры, и сумели найти решение, однако на этапе закрытого тестирования проблема все еще сохраняется на некоторых автомобилях, но не на всех, это уже радует. В список "пофикшенных" автомобилей попало около 20 моделей транспортных средств.
- Улучшение физики:
В предыдущих сезонах создатели уже работали над изменением физики, еще бы, за пять лет игре точно необходимо несколько масштабных переработок, чтобы конкурировать с другими проектами по типу Forza Horizon.
После релиза зимних событий и нового типа автомобилей было замечено, что некоторые машины из списка добавленных работают некорректно, и играть с ними в обычных режимах попросту невозможно. Проблема решена на половину, хотфикс выйдет уже после старта сезона. Также создатели начали сбор отзывов по проблемам с категорией автомобилей Alpha Grand Prix, там тоже наблюдаются ошибки.
- Прочее:
Ледовое событие с выходом седьмого сезона будет работать как надо. Ранее игроки могли найти отдельные автомобили, которые могли ехать по льду, как обычно, из-за чего испытание проходилось на раз-два. С этого момента такой возможности больше не будет, чтобы забрать награды, придется честно пройти все заезды, не прибегая к багоюзу.