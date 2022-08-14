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Распродажа издателя THQ Nordic - что приобрести по скидкам
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Вчера компания THQ Nordic провела крупное мероприятие, на котором был представлен перезапуск Alone in the Dark, ремейк Gothic, тактическая стратегия Jagged Alliance 3 в стиле XCOM и множество других проектов, которые несомненно стали радостью для фанатов.

Вместе с анонсами были запущены выходные издателя в Steam, где компания предлагает игрокам купить игры со скидкой до 90%. Давайте разберемся, что можно взять на этой неделе по сниженной цене.

1. Wreckfest — это гоночная аркада от разработчиков Bugbear, создателей легендарной FlatOut. В ней вы берете управление автомобилем, и соревнуетесь с другими пользователями в разрушительных гонках. Здесь можно отломать практически любую деталь машины, и самое главное имеется режим дерби — хотя до разрушений BeamNG далеко. Только обновления почти не выходят, да и тайтлу уже много лет. Стоимость - 479 рублей.

2. BIOMUTANT — этот проект был очень популярен на релизе в мае прошедшего года, однако если вы по какой-то причине пропустили этот шедевр, его можно приобрести за 1128 рублей.

3. Expeditions: Rome — более свежий тайтл вышедший в январе текущего года. Это пошаговая стратегия, где вы решаете судьбу великого Рима. Прекрасная сюжетная кампания затянутая на десятки часов, но без онлайн матчей за 1319 рублей.

4. SuperPower 2 — очень старый симулятор 2004 года про геополитику. Здесь вы возьмете под контроль одну из сотен стран на выбор, и попытаетесь развивать государство на мировой арене. В любой момент можно использовать красную кнопку, и даже выстрелить специально по гражданским объектам. Имеются модификации на современность. Почему я ее добавил сюда? Все просто: третья часть была анонсирована в прошлом году, и находится в активной разработке. Сейчас самое время вспомнить механики, или изучить игру, если вы никогда про нее не слышали. Тем более цена совсем символическая — 24 рубля.

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