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Сегодня разработчики ассиметричного хоррора Dead by Daylight выпустили крупное обновление меж главами. Оно добавляет абсолютно новую систему прокачки уровней, меняет баффы для убийцы, и проводит ребаланс перков.
Начнем с прогрессии: во-первых, это не новинка для фанатов хоррора, такая система тестировалась на ПБТ уже несколько месяцев, и вот она приходит в основную игру. Разработчики решились ускорить прокачку уровней персонажей на 75%, чтобы сделать игру более честной по отношению к новичкам. А ведь действительно, новичкам довольно сложно и долго необходимо играть, чтобы получить сильного убийцу или выжившего, особенно в условиях конкуренции с пользователями, у которых тысячи часов онлайна за несколько лет. Ранее, за 200 часов можно было прокачать максимум пару персонажей, сейчас это число дойдет примерно до 5-6. Старички смогут чаще экспериментировать с билдами. Отмечу, что новая система ничего не отбирает у ранее прокачанных персонажей.
Еще главное изменение для системы престижа: теперь его получение не удаляет ваши перки и предметы, но какой смысл от этой функции теперь?
А еще разработчики считают, что убийцам слишком сложно играть в игру, и серьезно увеличили их способности. Скорость атаки была увеличена, оглушение уменьшено, а время починки генераторов стало не 80 секунд, а 90. Сильное изменение для рандомных команд, и совершенно бесполезное усиление против собранной команды.