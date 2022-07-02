реклама
Спустя огромное количество времени разработчики из Capcom наконец-то вспомнили, что их старенькие игры Ace Attorney еще не вышли на мобильных устройствах, и на этих игроках вполне можно заработать круглую сумму. Так, трилогия Phoenix Wright: Ace Attorney стала доступна на устройствах под управлением iOS и Android, конечно же платно, и за довольно большую сумму.
В эту трилогию входят: Ace Attorney, Justice for All и Trials and Tribulations. Стоит отметить, что ранее от Capcom выходили некоторые игры из серии, например Dual Destinies и Apollo Justice. Конечно, за такие же огромные деньги. Трилогия выглядит в разы привлекательные по цене, нежели прошлые игры серии на мобильных устройствах.
Разработчики поделились некоторыми особенностями в мобильной версии: во-первых все три игры будут идти в HD формате. Каждому игроку дается десять слотов для сохранения прогресса. Ну и конечно локализация проекта, отличий между оригиналом собственно и нет. Русский язык так и не добавили, к сожалению, за то имеется традиционный и упрощенный китайский. Все же хочу отметить, что цена на Android немного меньше, нежели просят у покупателей в Steam, разумеется не считая региональных цен.