Судебное разбирательство началось еще в 2018 году, когда против Apple было подано несколько коллективных исков за снижение скорости процессора некоторых iPhone при высоких нагрузках.

Apple должна выплатить пользователям устаревших iPhone до 500 миллионов долларов штрафа после того, как компанию обвинили в тайном снижении производительности определенных моделей для устранения проблем с аккумулятором и процессором.

реклама

Судебный процесс начался в 2018 году, когда против Apple было подано несколько коллективных исков, в которых утверждалось, что компания совершила одно из крупнейших в истории потребительских мошенничеств, незаметно снизив скорость процессора некоторых iPhone при высоких нагрузках. Идея замедления заключалась в том, чтобы уменьшить негативные последствия на старые батареи, такие как случайные отключения, для ряда моделей iPhone.

Все началось с признания Apple в 2017 году, что компания снижает производительность телефона в старых моделях, чтобы избежать неожиданных отключений, связанных с разрядкой аккумулятора. Но Apple не проинформировала клиентов о том, что происходит, поэтому они просто подумали, что их телефоны устарели, и купили более новые модели. Они утверждают, что если бы они знали, что все, что им нужно было сделать, это купить аккумулятор, который Apple предлагала по сниженной цене (29 долларов) в то время, чтобы решить проблему, они бы никогда не потратили сотни долларов на новые телефоны.

Таким образом, в период с 2017 по 2018 год против Apple были поданы десятки коллективных исков, которые в конечном итоге были объединены в одну жалобу.

В ответе на судебный иск 2019 года компания утверждала, что литий-ионные аккумуляторы становятся менее эффективными со временем, при повторной зарядке, экстремальных температурах и активном использовании. Обновление программного обеспечения, указывала Apple, было связано с компромиссами. По заявлению компании, предоставление дополнительных функций также увеличивает сложность и может снизить скорость, а увеличение функциональности или скорости может негативно повлиять на срок службы оборудования.

Таким образом, Apple попыталась решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, но, согласно жалобе, обновление только снизило производительность устройства. Apple отрицала какие-либо правонарушения, но в 2020 году согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству. Точная сумма, которую компания заплатит, и которую получит каждый истец, будет зависеть от количества одобренных исков, некоторые из них все еще оцениваются.

Телефонами, о котоых идет речь, были iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus под управлением iOS 10.2.1 или новее до 21 декабря 2017 года, а также iPhone 7 и 7 Plus под управлением iOS 11.2 или до этой даты. Согласно иску, сообщения о необъяснимых отключениях iPhone начали появляться в 2015 году и участились осенью 2016 года. Потребители жаловались, что их телефоны выключаются, даже если заряд батарей превышает 30%. В жалобах утверждалось, что отключения были вызваны несоответствием программного обеспечения телефонов возможностям аккумулятора и микросхемы, постоянно растущими требованиями обновляемых операционных систем.

В соответствии с соглашением Apple должна предоставить инициатору коллективного иска имена и контактную информацию на всех, кто владел или арендовал соответствующий iPhone. Крайний срок подачи претензий был 6 октября 2020 года. Было получено около 3 миллионов исков, и, по последним оценкам, компенсация составляет около 65 долларов США за иск, сказал Тайсон Реденбаргер - адвокат, который представлял клиентов iPhone в этом деле.

Урегулирование последовало за серией споров, которые нанесли ущерб репутации Apple в области конфиденциальности и прозрачности. В 2017 году Apple публично извинилась за замедление работы старых моделей iPhone без уведомления пользователей и предложила скидку на замену батареи. Компания также добавила в iOS функцию, которая позволяет пользователям проверять состояние своей батареи и отключать дросселирование процессора. В 2018 году Apple согласилась выплатить Италии 5,7 миллиона долларов за введение потребителей в заблуждение относительно производительности и времени автономной работы. В 2020 году Apple согласилась выплатить также и в Соединенных Штатах 113 миллионов долларов для урегулирования расследования той же проблемы, проведенного в 34 штатах.

Адвокаты истцов расценили это урегулирование как победу потребителей, заявив, что это было крупнейшим урегулированием, когда-либо зарегистрированным в деле о замедлении работы iPhone. Они также заявили, что это постановление дает четкий сигнал технологическим компаниям о важности быть честными со своими клиентами.

Как сообщается, пользователи устаревших iPhone, имеющие право на компенсацию, должны получить электронное или обычное письмо с инструкциями, чтобы потребовать свою долю оплаты. Оплата должна быть произведена в ближайшие месяцы, как только судья окончательно утвердит мировое соглашение и все вопросы правового спора будут исчерпаны.