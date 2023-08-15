реклама
Apple должна выплатить пользователям устаревших iPhone до 500 миллионов долларов штрафа после того, как компанию обвинили в тайном снижении производительности определенных моделей для устранения проблем с аккумулятором и процессором.
реклама
Судебный процесс начался в 2018 году, когда против Apple было подано несколько коллективных исков, в которых утверждалось, что компания совершила одно из крупнейших в истории потребительских мошенничеств, незаметно снизив скорость процессора некоторых iPhone при высоких нагрузках. Идея замедления заключалась в том, чтобы уменьшить негативные последствия на старые батареи, такие как случайные отключения, для ряда моделей iPhone.
Все началось с признания Apple в 2017 году, что компания снижает производительность телефона в старых моделях, чтобы избежать неожиданных отключений, связанных с разрядкой аккумулятора. Но Apple не проинформировала клиентов о том, что происходит, поэтому они просто подумали, что их телефоны устарели, и купили более новые модели. Они утверждают, что если бы они знали, что все, что им нужно было сделать, это купить аккумулятор, который Apple предлагала по сниженной цене (29 долларов) в то время, чтобы решить проблему, они бы никогда не потратили сотни долларов на новые телефоны.
Таким образом, в период с 2017 по 2018 год против Apple были поданы десятки коллективных исков, которые в конечном итоге были объединены в одну жалобу.
В ответе на судебный иск 2019 года компания утверждала, что литий-ионные аккумуляторы становятся менее эффективными со временем, при повторной зарядке, экстремальных температурах и активном использовании. Обновление программного обеспечения, указывала Apple, было связано с компромиссами. По заявлению компании, предоставление дополнительных функций также увеличивает сложность и может снизить скорость, а увеличение функциональности или скорости может негативно повлиять на срок службы оборудования.
Таким образом, Apple попыталась решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, но, согласно жалобе, обновление только снизило производительность устройства. Apple отрицала какие-либо правонарушения, но в 2020 году согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству. Точная сумма, которую компания заплатит, и которую получит каждый истец, будет зависеть от количества одобренных исков, некоторые из них все еще оцениваются.
Телефонами, о котоых идет речь, были iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus под управлением iOS 10.2.1 или новее до 21 декабря 2017 года, а также iPhone 7 и 7 Plus под управлением iOS 11.2 или до этой даты. Согласно иску, сообщения о необъяснимых отключениях iPhone начали появляться в 2015 году и участились осенью 2016 года. Потребители жаловались, что их телефоны выключаются, даже если заряд батарей превышает 30%. В жалобах утверждалось, что отключения были вызваны несоответствием программного обеспечения телефонов возможностям аккумулятора и микросхемы, постоянно растущими требованиями обновляемых операционных систем.
В соответствии с соглашением Apple должна предоставить инициатору коллективного иска имена и контактную информацию на всех, кто владел или арендовал соответствующий iPhone. Крайний срок подачи претензий был 6 октября 2020 года. Было получено около 3 миллионов исков, и, по последним оценкам, компенсация составляет около 65 долларов США за иск, сказал Тайсон Реденбаргер - адвокат, который представлял клиентов iPhone в этом деле.
Урегулирование последовало за серией споров, которые нанесли ущерб репутации Apple в области конфиденциальности и прозрачности. В 2017 году Apple публично извинилась за замедление работы старых моделей iPhone без уведомления пользователей и предложила скидку на замену батареи. Компания также добавила в iOS функцию, которая позволяет пользователям проверять состояние своей батареи и отключать дросселирование процессора. В 2018 году Apple согласилась выплатить Италии 5,7 миллиона долларов за введение потребителей в заблуждение относительно производительности и времени автономной работы. В 2020 году Apple согласилась выплатить также и в Соединенных Штатах 113 миллионов долларов для урегулирования расследования той же проблемы, проведенного в 34 штатах.
Адвокаты истцов расценили это урегулирование как победу потребителей, заявив, что это было крупнейшим урегулированием, когда-либо зарегистрированным в деле о замедлении работы iPhone. Они также заявили, что это постановление дает четкий сигнал технологическим компаниям о важности быть честными со своими клиентами.
Как сообщается, пользователи устаревших iPhone, имеющие право на компенсацию, должны получить электронное или обычное письмо с инструкциями, чтобы потребовать свою долю оплаты. Оплата должна быть произведена в ближайшие месяцы, как только судья окончательно утвердит мировое соглашение и все вопросы правового спора будут исчерпаны.